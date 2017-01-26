Сторона Азмуна полностью удовлетворена решением ФИФА по спору с «Рубином»

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«Мы полностью удовлетворены результатом, это полная победа. Заявления тех, кто говорил о якобы поддельном контракте Азмуна с “Ростовом”, были полностью опровергнуты», — отметил юрист.

«Палата по разрешению ФИФА отклонила все требования “Рубина” к Азмуну — и касательно компенсации, и касательно санкций. Палата постановила, что при расторжении контракта с “Рубином” со стороны Азмуна никаких нарушений допущено не было. Кроме того, палата обязала “Рубин” выплатить Азмуну задолженность по зарплате», — отметил Прокопец.

По словам Прокопца, «Рубин» должен выплатить Азмуну задолженность в течение 30 дней. Сумму долга юрист при этом не назвал.

«Ростов» арендовал Азмуна у «Рубина» летом 2015 года до конца сезона-2015/16. Летом 2016 года иранский игрок проигнорировал сбор «Рубина» и подписал двухлетний контракт с «Ростовом». По мнению футболиста, «Рубин» нарушал договоренности, не соглашаясь отпускать его в «Ростов», несмотря на то, что ростовчане предлагали сумму, прописанную в его соглашении с казанским клубом в качестве отступных.

«Рубин» попытался воспрепятствовать включению Азмуна в заявку «Ростова», подав иск в Спортивный арбитражный суд (CAS), однако он был отклонен. «Рубин» и Азмун обратились со встречными жалобами в палату по разрешению споров ФИФА.