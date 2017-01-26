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26 января 2017, 15:01 | Футбол: Премьер-лига | Р-Спорт

Гуськов: ФК «Ростов» найдет замену Нобоа, если тот покинет клуб зимой

Футбольный клуб «Ростов» найдет замену эквадорскому полузащитнику Кристиану Нобоа, если тот покинет команду в зимнее трансферное окно, заявил агентству «Р-Спорт» первый заместитель губернатора Игорь Гуськов.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Нобоа, выступающий за ростовчан с лета 2015 года, может перейти в петербургский «Зенит». В понедельник агент иранского центрального полузащитника Саида Эзатолахи сообщил «Р-Спорт», что игрок и клуб договорились продлить контракт. Эзатолахи также выражал желание покинуть «Ростов» из-за недостатка игровой практики, однако с уходом Нобоа иранец может получить место в основном составе команды.

«Завершается трансферное окно, мы приобрели дополнительно нескольких футболистов. Под вопросом лишь одна позиция — есть желание у нашего игрока (Кристиана) Нобоа перейти в другой клуб, и на сегодняшний день ведется работа в данном направлении. Если в это трансферное окно Нобоа уйдет, то, естественно, на эту позицию нам будет необходим высококвалифицированный полузащитник. Работа и в этом направлении проводится. Все остальные вопросы с комплектованием команды на сегодняшний день решены».

Нобоа сыграл в 13 из 17 матчей чемпионата России сезона-2016/17, забив один гол. Также он сыграл десять матчей в Лиге чемпионов (включая квалификацию), забив четыре мяча.

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