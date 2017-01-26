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26 января 2017, 15:00 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

Михаил Прокопец: Не исключаем, что «Рубин» обратится с апелляцией по «делу Азмуна»

Спортивный юрист Михаил Прокопец остался доволен решением Палаты по разрешению споров ФИФА в отношении нападающего «Ростова» Сердара Азмуна.

Сегодня требования «Рубина», с которым форвард расторг контракт, были отклонены в полном объеме.

— Довольны решением по «делу Азмуна», — сказал Прокопец. — Хотелось бы отметить, что Палата по разрешению споров ФИФА — лишь первая инстанция. Есть еще Спортивный арбитражный суд. Не исключаем, что «Рубин» обратится с апелляцией.

Никогда не сомневались в своей правоте. Мы в своих комментариях всегда говорили, что футболист ничего не нарушал, не подделывал контрактов. Рады, что ФИФА вынесла такое решение, была проделана огромная работа.

Стороны имеют возможность обжаловать решение. Но для начала необходимо запросить полный текст. После получения мотивировочной части у «Рубина» будет 21 день на подачу апелляции. (Сергей АСТАХОВ).

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Новости Премьер-лиги

Сторона Азмуна полностью удовлетворена решением ФИФА по спору с «Рубином»

Сторона Азмуна полностью удовлетворена решением ФИФА по спору с «Рубином»

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Сторона иранского футболиста «Ростова» Сердара Азмуна полностью удовлетворена решением палаты по разрешению споров Международной федерации футбола (ФИФА) по спору игрока с казанским «Рубином». Об этом ТАСС сообщил спортивный юрист Михаил Прокопец, представляющий интересы игрока.
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