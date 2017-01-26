Источник: Футболист «Спартака» Александр Пуцко пройдет просмотр в «Уфе»

23-летний Пуцко принял участие в одном матче чемпионате России сезона-2016/17. Всего он провел за основной состав красно-белых четыре матча. В составе выступающего в Футбольной национальной лиге (ФНЛ) «Спартака-2» Пуцко в сезоне-2016/17 выходил на поле в десяти мачтах.

«Тренерский штаб “Уфы” надеется, что Пуцко прибудет в расположение команды в ближайшее время», — сказал источник.