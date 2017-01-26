Источник: Футболист «Спартака» Александр Пуцко пройдет просмотр в «Уфе»
МОСКВА, 26 января. /Корр. ТАСС Максим Алланазаров/. Защитник футбольного клуба «Спартак» Александр Пуцко пройдет просмотр в «Уфе». Об этом ТАСС рассказал источник, близкий к игроку.
23-летний Пуцко принял участие в одном матче чемпионате России сезона-2016/17. Всего он провел за основной состав
«Тренерский штаб “Уфы” надеется, что Пуцко прибудет в расположение команды в ближайшее время», — сказал источник.
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