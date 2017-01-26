Шамиль Газизов: Беленов полетел с «Уфой» на сборы

По нашим данным, уфимцы арендуют 30-летнего россиянина до конца сезона.

Напомним, что в конце декабря 2016 года сменился основной акционер махачкалинского клуба, было объявлено об изменении вектора развития, который предполагает, в частности, разгрузку зарплатной ведомости.

— Беленов полетел с «Уфой» на сбор, — сказал Газизов. (Сергей АСТАХОВ).