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26 января 2017, 14:54 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

Шамиль Газизов: Беленов полетел с «Уфой» на сборы

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов сообщил «СЭ», что вратарь «Анжи» Александр Беленов отправился с командой на сбор.

По нашим данным, уфимцы арендуют 30-летнего россиянина до конца сезона.

Напомним, что в конце декабря 2016 года сменился основной акционер махачкалинского клуба, было объявлено об изменении вектора развития, который предполагает, в частности, разгрузку зарплатной ведомости.

— Беленов полетел с «Уфой» на сбор, — сказал Газизов. (Сергей АСТАХОВ).

Уфа
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