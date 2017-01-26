Шамиль Газизов: Беленов полетел с «Уфой» на сборы
Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов сообщил «СЭ», что вратарь «Анжи» Александр Беленов отправился с командой на сбор.
По нашим данным, уфимцы арендуют 30-летнего россиянина до конца сезона.
Напомним, что в конце декабря 2016 года сменился основной акционер махачкалинского клуба, было объявлено об изменении вектора развития, который предполагает, в частности, разгрузку зарплатной ведомости.
— Беленов полетел с «Уфой» на сбор, — сказал Газизов. (Сергей АСТАХОВ).
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