Новый генеральный директор ФК «Ростов» будет назначен в течение месяца

Занимавший с июля должность генерального директора «Ростова» Владимир Крупин покинул этот пост во вторник 24 января, перейдя на работу заместителем губернатора. Временно исполняющим обязанности гендиректора стал начальник билетного отдела Роман Ткаченко.

«По кандидатуре нового генерального директора совет директоров клуба проводит консультации, — сказал Гуськов. — Чтобы не парализовать работу клуба, должность займет исполняющий обязанности гендиректора, а затем в течение месяца будет подобрана кандидатура человека, который будет работать в этой должности на постоянной основе».