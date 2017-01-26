Источник: «Зенит» уменьшит цену на Ломбертса в случае трансфера Ивановича

Этой зимой в СМИ появилась информация, что в 31-летнем Ломбертсе заинтересованы бельгийский «Гент» и турецкий «Бешикташ». Агент игрока Сантуш Верхлуст сообщил ТАСС, что «Зенит» просит за защитника «очень большие деньги». Контракт Ломбертса с «Зенитом» рассчитан до 30 июня. Бельгиец выступает за сине-бело-голубых с 2007 года и является одним из самых титулованных игроков в истории клуба.

«В среду у Луческу состоялась встреча с руководством клуба, посвященная дальнейшему формированию команды, — рассказал источник. — В ходе собрания было решено, что клуб смягчит требования к заинтересованным сторонам по поводу трансфера Ломбертса в случае прихода в команду Ивановича». «Последняя встреча между “Зенитом” и “Челси” должна состояться в четверг вечером, после этого переход Ивановича в “Зенит” будет оформлен официально», — добавил он.

По словам источника, сохраняется вероятность, что в «Зенит» перейдет эквадорский полузащитник «Ростова» Кристиан Нобоа. «Также в ходе беседы Луческу с руководством клуба была затронута тема возможного перехода в “Зенит” Нобоа. Обсуждался вариант, при котором Павел Могилевец (полузащитник “Зенита”. — Прим. ТАСС) отправится в “Ростов” с доплатой, а Нобоа проследует в обратном направлении», — отметил собеседник ТАСС.