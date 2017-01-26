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26 января 2017, 14:13 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

«Челси» разрешил Ивановичу вести переговоры с «Зенитом»

Защитник «Челси» Бранислав Иванович, скорее всего, продолжит карьеру в России.

Защитник <span class=error>Челси</span> <span class=error>Бранислав</span> Иванович скорее всего продолжит карьеру в России. Увеличить
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Руководство лондонского клуба разрешило 32-летнему футболисту вести переговоры с «Зенитом». Об этом пишет Daily Mail.

Ожидается, что сделка будет оформлена до конца недели. Бранислав Иванович подпишет контракт на 3,5 года и достанется «Зениту» бесплатно. Интерес к сербскому защитнику также проявляли «Эвертон», «Лестер Сити» и «Вест Хэм Юнайтед», но Иванович выбрал «Зенит».

В «Челси» Иванович играет с 2008 года, куда перешёл из московского «Локомотива». Контракт защитника с лондонцами истекает по окончании сезона-2016/17….

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