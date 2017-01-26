«Челси» разрешил Ивановичу вести переговоры с «Зенитом»

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Руководство лондонского клуба разрешило 32-летнему футболисту вести переговоры с «Зенитом». Об этом пишет Daily Mail.



Ожидается, что сделка будет оформлена до конца недели. Бранислав Иванович подпишет контракт на 3,5 года и достанется «Зениту» бесплатно. Интерес к сербскому защитнику также проявляли «Эвертон», «Лестер Сити» и «Вест Хэм Юнайтед», но Иванович выбрал «Зенит».



В «Челси» Иванович играет с 2008 года, куда перешёл из московского «Локомотива». Контракт защитника с лондонцами истекает по окончании сезона-2016/17….