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26 января 2017, 14:09 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Источник: «Уфа» подписала контракт с молдавским футболистом Каталином Карпом на 3,5 года

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Молдавский защитник Каталин Карп подписал контракт с футбольным клубом «Уфа» на 3,5 года. Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к клубу.

«Карп подписал контракт с “Уфой” на 3,5 года. Сегодня о переходе должно быть объявлено официально», — сказал источник.

Ранее 23-летний Карп выступал за киевское «Динамо», а также румынские клубы ЧФР, «Стяуа» и «Вииторул». За сборную Молдавии защитник провел 11 матчей, в которых забил один гол.

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