Источник: «Уфа» подписала контракт с молдавским футболистом Каталином Карпом на 3,5 года

«Карп подписал контракт с “Уфой” на 3,5 года. Сегодня о переходе должно быть объявлено официально», — сказал источник.

Ранее 23-летний Карп выступал за киевское «Динамо», а также румынские клубы ЧФР, «Стяуа» и «Вииторул». За сборную Молдавии защитник провел 11 матчей, в которых забил один гол.