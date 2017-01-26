«Спартак» может увести Раноккиа из-под носа у «Зенита»

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По информации «Советского спорта» московский «Спартак» может обставить питерский «Зенит» в вопросе приобретения итальянского защитника миланского «Интера» Андреа Раноккиа.

Красно-белые уже пытались приобрести игрока сборной Италии, хорошо знакомого Массимо Каррере, прошлым лето м. Однако тогда «Интер» отказался подавать своего игрока. Теперь, когда итальянцы готовы рассматривать предложения, у «Спартака» появился шанс.

К кандидатуре Раноккиа «Спартак» может вернуться в том случае, если провалится их сделка по покупке француза Мамаду Сако у английского «Ливерпуля». Англичане хотят получить за игрока порядка 20−22 миллионов евро. «Спартак» на такие траты не готов.