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26 января 2017, 14:08 | Футбол: Премьер-лига | Советский спорт

«Спартак» может увести Раноккиа из-под носа у «Зенита»

В случае провала сделки по приобретению Мамаду Сако красно-белые могут вернуться к кандидатуре итальянского защитника.

В случае провала сделки по приобретению <span class=error>Мамаду</span> <span class=error>Сако</span> <nobr>красно-белые</nobr> могут вернуться к кандидатуре итальянского защитника. Увеличить
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По информации «Советского спорта» московский «Спартак» может обставить питерский «Зенит» в вопросе приобретения итальянского защитника миланского «Интера» Андреа Раноккиа.

Красно-белые уже пытались приобрести игрока сборной Италии, хорошо знакомого Массимо Каррере, прошлым лето м. Однако тогда «Интер» отказался подавать своего игрока. Теперь, когда итальянцы готовы рассматривать предложения, у «Спартака» появился шанс.

К кандидатуре Раноккиа «Спартак» может вернуться в том случае, если провалится их сделка по покупке француза Мамаду Сако у английского «Ливерпуля». Англичане хотят получить за игрока порядка 20−22 миллионов евро. «Спартак» на такие траты не готов.

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