Торже: Хочу регулярно играть за «Терек», не планирую переход в другой клуб

27-летний игрок провёл в текущем сезоне РФПЛ пять матчей.



«Сегодня очень важно проводить хорошие тренировки, готовить себя и быть в форме к первому матчу чемпионата. Не думаю, что в тестовых матчах результат имеет решающее значение.



Кристоф Даум (главный тренер сборной Румынии. — Прим. «Чемпионата») находится в Анталии, чтобы следить за румынскими командами, нас в «Тереке» из румын двое (ещё Георге Грозав. — Прим. «Чемпионата»). Думаю, он хочет побеседовать с нами и следить за нашей дальнейшей работой. Конечно, играть за сборную — это дополнительный бонус в карьере, сейчас для меня важнее начать играть за свою команду, а затем и за сборную.

Это не связано с адаптацией, не знаю, в чём дело. Буду тренироваться, прилагая максимум усилий, чтобы играть как можно больше. Я не планирую переход в другую команду", — сказал румын в интервью клубному телевидению.