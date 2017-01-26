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26 января 2017, 12:58 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Торже: Хочу регулярно играть за «Терек», не планирую переход в другой клуб

Полузащитник Габриэль Торже рассказал, что хочет иметь больше игровой практики в составе грозненского клуба.

27-летний игрок провёл в текущем сезоне РФПЛ пять матчей.

«Сегодня очень важно проводить хорошие тренировки, готовить себя и быть в форме к первому матчу чемпионата. Не думаю, что в тестовых матчах результат имеет решающее значение.

Кристоф Даум (главный тренер сборной Румынии. — Прим. «Чемпионата») находится в Анталии, чтобы следить за румынскими командами, нас в «Тереке» из румын двое (ещё Георге Грозав. — Прим. «Чемпионата»). Думаю, он хочет побеседовать с нами и следить за нашей дальнейшей работой. Конечно, играть за сборную — это дополнительный бонус в карьере, сейчас для меня важнее начать играть за свою команду, а затем и за сборную.

Это не связано с адаптацией, не знаю, в чём дело. Буду тренироваться, прилагая максимум усилий, чтобы играть как можно больше. Я не планирую переход в другую команду", — сказал румын в интервью клубному телевидению.

Терек
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