«Анжи» на втором сборе в Турции сыграет с «Ботевом», «Вардаром» и «Дуклой»

Махачкалинская команда сыграет три контрольных матча: 2 февраля («Ботев» Болгария), 5 февраля («Вардар» Македония) и 8 февраля («Дукла» Чехия), сообщает официальный сайт дагестанской команды.



Накануне завершился первый сбор «Анжи», который также проходил в Турции. Во время первого этапа подготовки подопечные Александра Григоряна провели два контрольных матча. Во встрече с румынской «Пандурией» махачкалинская команда сыграла вничью — 1:1, а в другом спарринге сильнее оказался «Актобе» из Казахстана — 1:0.