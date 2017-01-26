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https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/28558233/
26 января 2017, 11:36 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

«Анжи» на втором сборе в Турции сыграет с «Ботевом», «Вардаром» и «Дуклой»

Второй учебно-тренировочный сбор «Анжи» пройдёт в турецком Белеке с 29 января по 9 февраля.

Махачкалинская команда сыграет три контрольных матча: 2 февраля («Ботев» Болгария), 5 февраля («Вардар» Македония) и 8 февраля («Дукла» Чехия), сообщает официальный сайт дагестанской команды.

Накануне завершился первый сбор «Анжи», который также проходил в Турции. Во время первого этапа подготовки подопечные Александра Григоряна провели два контрольных матча. Во встрече с румынской «Пандурией» махачкалинская команда сыграла вничью — 1:1, а в другом спарринге сильнее оказался «Актобе» из Казахстана — 1:0.

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