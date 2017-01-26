Пабло Фонтанелло: Я против «Терека» всегда играл честно

Аргентинец подчеркнул, что сохранил хорошие отношения с экс-наставником «Урала» Вадимом Скрипченко, который после упомянутого матча покинул клуб и возглавил «Крылья Советов».

— Когда вы ушли из «Урала», Чисамба Лунгу откровенно рассказал о матче с «Тереком».

— Кроме сайта «Урала» я вообще ничего не открывал. Да мне и не интересно, что пишут остальные. Поэтому не знаю, о чем он рассказал.

— О том, что после матча ему было стыдно, а в конце первого тайма вы чуть не подрались — Чисамба кричал на Арапова, а вы сказали: «Полегче».

— Не совсем так. Я сказал: «Кричи не здесь, а в раздевалке». Потому что вокруг люди, перед тобой молодой парень, а нам еще играть целый матч. Чисамба ответил: «Знаю-знаю, я просто хотел сказать, был на эмоциях». Ну, если знаешь, значит, нужно закрыть рот и играть дальше. Я тоже эмоциональный парень. Но счет 1:1, впереди второй тайм — давайте поднажмем и возьмем три очка? В итоге «Терек» на кураже забил второй, и нам стало очень-очень тяжело.

— Лунгу говорил, что «увидел странные голы и специально попросил замену».

— Я следил за собой и могу сказать, что выкладывался на 100 процентов. Как и вся команда — просто не получалось. Не пропусти мы первый гол в концовке тайма, уверяю вас, все сложилось бы иначе. Мы вели 1:0, контролировали мяч, все было в порядке. Но Арапов ошибся — стало 1:1, и эмоции тут же поменялись. Пошли разговоры: «Как же так? Что ты сделал?» С таким настроением мы вышли на второй тайм, и «Терек» забил уже то ли через 5, то ли через 10 минут. Если Чисамба думал, что происходит что-то странное, то это его мнение. Честное слово, я играл на максимуме.

— После игры Чисамба час просидел в раздевалке. Что делали вы?

— Первые минуты я был очень зол и кричал: «Почему два разных тайма? В первом все хорошо, а во втором пропускаем три гола — что случилось? Как это произошло?» Но потом сказал, что начинается новая неделя и нужно собраться, чтобы исправиться в следующей игре.

— В прошлом сезоне вы сыграли с «Тереком» 3:3. Это тоже честный матч?

— Конечно. Мы вели 2:0, но потом назначили штрафной: кажется, Иванов сделал пас, «Терек» забил первый мяч. Во втором тайме они прибавили и вышли вперед — 3:2. Хорошо, что мы в концовке сравняли! Если бы это не сделали, все опять бы сказали, что «Урал» сдал игру. Я против «Терека» всегда играл честно.

— За три дня до матча с «Тереком» в 2015-м «Урал» покинул Виктор Гончаренко. Через два дня после 1:4 в этом сезоне ушел Виктор Скрипченко. Совпадение?

— Я думаю, это разные истории, которые никак не связаны друг с другом. Когда ушел Гончаренко, нам объявили, что тренером стал Вадим. В причинах я не разбирался. Со Скрипченко тоже получилось странно. После игры с «Тереком» он сказал, что все хорошо, впереди матч, пауза и две последние игры, а на следующий день объявил, что уходит.

— А еще через день возглавил «Крылья Советов», на что Григорий Иванов сказал, что больше не подаст ему руки.

— Не хочу судить, плохо он поступил или хорошо — но перед игрой с «Крыльями Советов» я подошел к нему, пожал руку и пожелал удачи. У меня с Вадимом хорошие отношения.