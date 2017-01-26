«Уфа» на втором сборе на Кипре сыграет с двумя болгарскими клубами
«Уфа» отправилась на Кипр, где проведёт второй
учебно-тренировочный сбор, на котором подопечные Сергея Семака планируют провести три контрольных поединка.
Как сообщает официальный сайт уфимского клуба, 29 января будет сыграна встреча с болгарским клубом «Берое», а 2 февраля «Уфа» проведёт игру с другой командой из Болгарии — «Левски». Соперник по третьему поединку, который запланирован на 6 февраля, будет известен позже. Программа сбора завершится 7 февраля.
После 17 туров «Уфа» занимает в таблице РФПЛ восьмое место.
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