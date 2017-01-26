«Уфа» на втором сборе на Кипре сыграет с двумя болгарскими клубами

Как сообщает официальный сайт уфимского клуба, 29 января будет сыграна встреча с болгарским клубом «Берое», а 2 февраля «Уфа» проведёт игру с другой командой из Болгарии — «Левски». Соперник по третьему поединку, который запланирован на 6 февраля, будет известен позже. Программа сбора завершится 7 февраля.



После 17 туров «Уфа» занимает в таблице РФПЛ восьмое место.