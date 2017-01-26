ФК «Локомотив» (Москва) сделал предложение «Спартаку» по переходу Мельгарехо
Московский «Локомотив» сделал предложение другому столичному клубу «Спартак» по трансферу парагвайского футболиста Лоренсо Мельгарехо, сообщает парагвайский портал Hoy.
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«Локомотив» уже пытался заполучить Мельгарехо в прошлом году перед его переходом в «Спартак» из краснодарской «Кубани».
В конце декабря агент Мельгарехо Хуан Апплеярд заявил агентству «Р-Спорт», что футболист останется в «Спартаке» в зимнее трансферное окно.
В нынешнем сезоне 26-летний парагвайский полузащитник забил один гол в 15 матчах за «Спартак».
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