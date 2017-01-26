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26 января 2017, 10:33 | Футбол: Премьер-лига | Р-Спорт

ФК «Локомотив» (Москва) сделал предложение «Спартаку» по переходу Мельгарехо

Московский «Локомотив» сделал предложение другому столичному клубу «Спартак» по трансферу парагвайского футболиста Лоренсо Мельгарехо, сообщает парагвайский портал Hoy.

Московский Локомотив сделал предложение другому столичному клубу Спартак по трансферу парагвайского футболиста <span class=error>Лоренсо</span> Мельгарехо сообщает парагвайский портал Hoy. Увеличить
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«Локомотив» уже пытался заполучить Мельгарехо в прошлом году перед его переходом в «Спартак» из краснодарской «Кубани».

В конце декабря агент Мельгарехо Хуан Апплеярд заявил агентству «Р-Спорт», что футболист останется в «Спартаке» в зимнее трансферное окно.

В нынешнем сезоне 26-летний парагвайский полузащитник забил один гол в 15 матчах за «Спартак».

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