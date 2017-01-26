Дать денег, чтобы найти ещё денег. Почему «Томь» не надо спасать
Томская «Томь» вновь пытается покончить жизнь самоубийством, но на этот раз с максимальным размахом.
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Видимо, что-то случилось...
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Самый забавный заголовок прошлого спортивного года случился не в футболе и даже не на Олимпиаде, а в женском баскетболе. В мае на ивановском портале «Частник.ru» появилась такая новость: «Энергии» дали денег, чтобы она нашла ещё денег. При всей абсурдности заголовка он был правдивым: депутаты местного парламента выделили баскетбольному клубу женской
Летом «Энергия», естественно, благополучно скончалась.
Однако в оставшемся после смерти клуба элитного дивизиона одного из лучших чемпионатов Европы (в женском баскетболе по уровню с Россией могут сравниться разве что Франция, Испания и Турция) заголовке отражена вся суть профессионального спорта на госфинансировании. «Томь», которая вылетает
Один из участвовавших в комплектовании провинциального клуба
Бессмысленные и бесконечные прогулки по граблям ничему не учат клубы, которые содержатся на госденьги. Более того, они ориентируются на развращающие примеры: они знают, что лучшее, что могут сделать, — это написать письмо президенту России. Если смелости для этого не хватит, то можно запустить в Интернете кампанию под слёзным хештегом вроде #СпаситеТомь («Ротор», «Сибирь», «Луч» и так далее). Совесть очищена, можно сказать, что для спасения сделать всё, нырнуть в низшие лиги, вернуться не готовыми и дальше весело топтаться по граблям. Такая ситуация не только в футболе, но и в целом в стране — футбол лишь отличное зеркало.
Хирурги, люди с самым специфическим чувством юмора в мире, грустно шутят, что их работа часто заключается в том, чтобы постараться искусственно поддержать жизнь у тех, кому надо дать умереть. Пожалеть «Томь», конечно, можно, но пытаться спасти её не надо, потому что если человек стремится сделать себя мёртвым, его раз за разом вытаскивают с того света, а он снова упорно стремится умереть, причём умереть максимально статусно, с бывшими игроками сборной Испании в составе, то в момент, когда откачать его уже не удаётся, он становится примером того, как делать не надо. Чем чаще такие примеры, примеры смертей без ненужных и искусственных возрождений, будут появляться в нашем футболе, тем больше у него шансов осознать, что с таким образом жизни здоровым не стать.
Ни со стороны самих клубов, ни со стороны регулирующих органов не сделано ничего, чтобы такие ситуации ушли в прошлое. Клубы продолжают набирать опытных и не самых дешёвых футболистов вместо того, чтобы ставить молодёжь, продвигать её, набивать цену и зарабатывать на их трансферах. Финансируемые государством клубы не делают ничего или почти ничего для создания денежной маркетинговой подушки. В августе я был в «Шиннике», который несколько лет подряд безуспешно пытается вскрыть себе вены, и когда генеральный директор клуба услышал от меня вопрос о том, ведётся ли хоть
Зачем? Гораздо проще дать денег, чтобы найти ещё денег.
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