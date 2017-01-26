ЦСКА взял на сборы в Испанию 18-летнего Хосонова
Московский ЦСКА отправился на очередной зарубежный сбор.
Ко второй части сезона «армейцы» продолжат готовиться в Испании. С основой в Кампоамор отправился 18-летний полузащитник Хетаг Хосонов. Об этом на официальной странице ЦСКА в «Твиттере» сообщает
Хетаг Хосонов выступает за молодёжную команду «армейцев». В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 16 матчах (14 в основном составе) и забил 1 гол.
Второй сбор пройдёт с 26 января по 7 февраля.
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