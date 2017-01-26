Шалимов: Никто из «Краснодара» не получил травму на сборе, это была задача № 1

Российская команда, которая проводит сбор в ОАЭ, одержала победу со счётом 2:0.



«На установке мы сказали, что в игре нас будут интересовать те вещи, которые мы наигрывали и тренировали, и они старались и в первом, и во втором тайме. Большое количество брака в атаке связываем с состоянием, всё-таки ноги тяжеловаты.



Но всё равно игра была неплохая, моментов много было. Может, в первом тайме чуть не хватало последней передачи, во втором забили два хороших гола, которые мы наигрывали. В целом оцениваю сбор положительно. Для нас было очень важно, что никто из ребят не получил мышечной травмы, может, даже задача номер один. Учитывая прошлый опыт, сколько людей у нас вылетало на сборах и во время чемпионата», — сказал Шалимов в интервью клубному телевидению.