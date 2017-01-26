«Локомотив» отправился в Малагу на второй сбор

Команда Юрия Семина проведет второй этап подготовки к весенней части сезона в испанской Малаге.

Второй тренировочный сбор «Локомотива» пройдет с 26 января по 7 февраля. Соперниками железнодорожников станут «Осиек» (29 января), «Адмира Ваккер» (2 февраля), «Видеотон» (3 февраля), «Сенан Бельмаре» (5 февраля), «Сеннерйюск» (6 февраля). О времени начала матчей и месте их проведения будет объявлено позже. В расписании возможны изменения.