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26 января 2017, 9:39 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

«Локомотив» отправился в Малагу на второй сбор

«Локомотив» отправился на второй тренировочный сбор, сообщает официальный твиттер железнодорожников.

Команда Юрия Семина проведет второй этап подготовки к весенней части сезона в испанской Малаге.

Второй тренировочный сбор «Локомотива» пройдет с 26 января по 7 февраля. Соперниками железнодорожников станут «Осиек» (29 января), «Адмира Ваккер» (2 февраля), «Видеотон» (3 февраля), «Сенан Бельмаре» (5 февраля), «Сеннерйюск» (6 февраля). О времени начала матчей и месте их проведения будет объявлено позже. В расписании возможны изменения.

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