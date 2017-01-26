Первым гостем «Чемпионата» в 2017 году стала генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки. Оказалось, что это самая настоящая судьба. О чём рассказала сама Канделаки, к которой накопилось много вопросов: «2 января в Грузии празднуют День судьбы. Все очень переживают, кто в этот день придёт в гости: от того, кто первым переступит порог вашего дома, зависит, как пройдёт наступивший год. Вообще, я везучая, поэтому надеюсь, что принесу вам удачу. Успехи “Чемпионата” на спортивном рынке, на котором побеждать довольно непросто, очевидны, и вам есть чем гордиться. “Чемпионат” — одно из ведущих спортивных онлайн-изданий в России. Надеюсь, что 2017-й и для вас, и для нас будет успешным!».

«Для нас тема трансляций чемпионата Испании — это боль»

— Как изменились ваше мнение и знания о спорте за год погружения в эту сферу?

— У меня не было и нет претензий на то, что я должна разбираться в каждом виде спорта досконально. Я — профессиональный телевизионный менеджер, который мыслит очень простыми категориями — это «упаковка» телевизионного продукта, цифры и деньги. Как показал мне 2016 год, фантазии людей, любящих спорт, безграничны, а цифры, к сожалению, приходят каждое утро.



Я поняла, что спорт в России пока не является бизнесом. Этот бизнес можно и нужно выстраивать, поэтому даже здорово, что «Матч ТВ» на данный момент находится в такой стартовой точке: нам есть куда расти. Но говорить о том, что в России уже научились зарабатывать на спорте, было бы пока лукавством.



В нашей стране есть стабильный интерес к международным соревнованиям, но отсутствует в такой же степени интерес к внутренним чемпионатам. По большому счёту, кроме футбола, хоккея, бокса и смешанных боёв, национальные соревнования у нас пока не смотрят в таком объёме, как это принято в европейских и североамериканских странах.



— Едва ли не половина вопросов от наших читателей была посвящена одной теме — чемпионату Испании, который «Матч ТВ» не транслирует. Будет ли?

— Испания — это, конечно, отдельная история. «Класико», Месси… Если позволите, небольшое лирическое отступление. Я очень люблю встречи с мужчинами — они подходят ко мне в абсолютно разных местах и часто обращаются ко мне с вопросом: «Ну что ж вы не купили чемпионат Испании?!».



Я, понимая социальный достаток этих мужчин, искренне у них спрашиваю: «Может, краудфандинг объявим?» Дальше я называю сумму, у них расширяются глаза, и на этом всё заканчивается. Мы просчитали экономическую эффективность чемпионата Испании. Что с ним произошло? Раньше, когда «НТВ-Плюс» покупал права на трансляцию этого чемпионата, была согласована определённая сумма, которая устраивала все стороны соглашения и, вероятно, могла быть амортизирована только при показе на тематических каналах.



Когда мы стали с точки зрения «экономики» эфирного телеканала взаимодействовать с лигой, то там (в руководстве чемпионата Испании. — Прим. ред.) произошли две вещи: серьёзно изменились финансовые и коммерческие условия продажи прав и пришла другая команда. Понятно, что новая метла по-новому метёт, и они сказали: «А почему мы не как АПЛ?» Решили, что это будет стоить столько-то. Кроме того, они понимали, что в мире цена на трансляции растёт, а Россию никто не воспринимает как отдельный специализированный рынок, которому нужно сделать стоимость меньше, чем остальным.

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— Получается, что испанцы подняли цены всем, в том числе и России?

— Совершенно верно. Мы в таком случае смотрим и анализируем цифры российского телесмотрения. При всём уважении к Ла Лиге и отдельно «эль класико», который как концерт Rolling Stones — все его хотят посмотреть, — цифры не феноменальны. Они не отбиваются и не окупаются. При той стоимости прав их было трудно окупить, но тогда можно было, наверное, сослаться на имидж. Но на «Матч ТВ» всё тщательно считается и анализируется, поэтому сложилось на данный момент так, как сложилось. Мы продолжаем переговоры с испанцами, но очень мешает прийти к соглашению очень высокая цена на права. Очень.



— Цена сопоставима с АПЛ?

— Скажем так, речь идёт о миллионах долларов. Для всех нас эта тема — боль. Я очень хочу, чтобы мы показывали матчи Ла Лиги, потому что понимаю, какую маркетинговую кампанию могли бы на этом построить, но мы всё тщательно считаем и именно поэтому не оставляем надежду и на получение предложения с корректной стоимостью прав, и на показ трансляций.



— Есть ли смысл покупать права только на один матч? Например, на «класико».

— Никто не продаёт по одному матчу. Столкнувшись с бизнесом прав, мы открыли для себя огромную империю. Люди в этой сфере — акулы. Например, я встречалась с боссами UFC, это такие прям high level волки — для них имеет значение только бизнес, и никто дисконт для какого-то отдельного рынка делать не собирается. Стоимость прав только растёт. Иногда её завышают уже агенты-посредники — переговорный процесс по-разному может складываться.



Конечно, я бы хотела купить один матч, но нас послали куда подальше. Я очень надеюсь, что мы придём к какому-то решению, но, поверьте, там не те люди, которые будут продавать по матчу.

«Болеть за “Реал” или “Барселону” большого ума не надо»

— Говоря о лице чемпионата Испании, вы намеренно назвали Месси, а не Роналду?

— Просто Месси мне лично ближе и интереснее. Мне он безумно нравится и как футболист, и как человек. Его история противостояния жизни и судьбе вызывает бесконечное уважение. Хотя и история Роналду хороша — там есть за что зацепиться.



— А какие команды в России и Европе вам ближе? (Портерхаус)

— От меня всегда ждут каких-то фанатских признаний, но мой муж — фанат, который с детства любит две команды — «Фиорентину» и «Зенит». Удивительная история, притом что он не питерский. «Фанатьё» он с опытом, со вкусом, всё как надо: после матча час-два к нему лучше не подходить, до матча лучше тоже не беспокоить. Все эти ритуалы за девять лет совместной жизни я прошла.



У нас дома есть всё, что связано с «Фиорентиной»: многие годы муж копит шарфики, атрибутику, магниты, блокноты. В последнее время сокращает покупки, но раньше мы скупали всё — были даже в официальном магазине «Фиорентины». Муж занимается дизайном, а с визуальной точки зрения «Фиорентина» — очень интересная команда, выгодно отличается от других.



— Значит, такие гранды, как «Реал» и «Барселона», вас не прельщают?

— Болеть за «Реал» или «Барселону» большого ума не надо — величия не станет меньше, если победят те или другие. Ты просто становишься частью одной или другой стороны. Гораздо интереснее истории преодоления, успеха вопреки. С грандами, мощно выстроившими свой бизнес, в какой-то момент даже интрига начинает уходить.



Очень поразила история клуба «Овьедо», который разваливался. Это пример, когда спортивная страсть и одержимость могут вернуть к жизни команду, которая не просто дышит на ладан, а заканчивает свои дни. Когда болельщики верят и не дают сдаться, происходят удивительные вещи.



Хорошо помню расцвет «Милана» периода Кахи Каладзе — супердерби с «Интером», команды буквально убивали друг друга на поле! А сейчас итальянский чемпионат уже совсем «не торт». Внимание к «Милану» форсировало вокруг себя жизнь итальянского чемпионата.



За клубом в те годы следил весь Тбилиси: «Каха играет — молчим, не дышим, не бреемся, не моемся». Как у мужиков принято: не смотрим на левую сторону, чёрную кошку обходим — давай, Каха! Но время прошло, ушёл Каладзе — и хотя не на нём одном всё держалось, ажиотаж начал спадать.



«Очень хочу, чтобы мы показали чемпионат Китая»

— У «Матча» ещё два года действует контракт, дающий право на трансляции РФПЛ. Были ли у вас рабочие встречи с представителями лиги?

— С появлением «Матч ТВ» был создан редакционный совет, куда входят все руководители клубов. На последнем собрании присутствовали все, начиная с Александра Дюкова и заканчивая Ильсуром Метшиным, регулярно на этих встречах была и Ольга Смородская. Раз в месяц или два все собираются и проводят переговоры.



Все суммы регламентированы, так что каждый понимает, кто за что платит. Я лично надеюсь, что мы будем партнёрами ещё долгие годы. Мы много делаем для РФПЛ, и Сергей Прядкин говорит, что лига нами как партнёрами довольна. Он сам с удовольствием смотрит канал, принимает участие во многих решениях.



Мы часто сталкиваемся с переносом матчей — помните историю, когда люди не верили, что перенесут матч «Ростова»? А Курбан Бекиевич легко дал добро. Иногда сетку можно подвинуть, чтобы болельщики получили больше спорта. Надеюсь, что продлим соглашение — никаких подводных камней я не вижу.



— Очевидно, что клубы с новым контрактом будут просить больше денег.

— Здесь вопрос в договорённости. Если бы канал стал больше зарабатывать на трансляциях, то, возможно, и разговор об увеличении суммы можно было бы начать. Но пока качественного кратного роста нет.



До старта эфира «Матч ТВ» футбол на федеральных каналах показывали в формате «Вкл» — «Откл». Вы наверняка видели матчи на других каналах — там даже гимн не всегда попадает в эфир. Не успели закончить игру — уже всё отключается.



А мы прошли долгий путь по созданию собственных передач, документальных фильмов, которые поддерживают интерес к спорту не только во время события, но и до и после него. Конечно, результаты сборной не всегда радуют, но если зацикливаться только на результатах, то больше ничего и не будет. Поэтому есть фильм «Футбол Слуцкого периода», поэтому у нас есть Валерий Карпин, Роман Широков, поэтому есть «Детский вопрос». Можно долго перечислять.



— В своё время «Наш футбол» сделал шаг вперёд в трансляциях, организовав послематчевые флэш-интервью. Собирается ли «Матч ТВ» идти дальше?

— Мы действительно стали лучше снимать футбол, но ещё есть куда двигаться. Мои телевизионные коллеги говорят, что немцы делают пока это круче всех — притом что Испанию и Италию (чемпионаты. — Прим. ред.) смотрят больше. Мы будем только рады, если появится возможность обменяться опытом.



Мы в это вкладываемся. Но прежде чем говорить о вложениях, надо понимать: нет проблем дать кому-то больше на рубль — есть проблема потом заработать на этом 1,5 рубля, да хотя бы вернуть тот же рубль! Поэтому давайте трезво смотреть на вещи и делать общее дело.



— Собирается ли «Матч ТВ» показывать чемпионат Китая?

— Очень хочется! Мне кажется, там будет интересно, но боюсь, что одни Халк с Витселем его не вытянут. Хотя то, как системно они вкладываются, говорит о том, что это будет зрелище. Визуально китайский чемпионат не станет сразу большим событием на ТВ, но пропускать его не надо — стоит держать руку на пульсе.



— Есть ли уже понимание, как «Матч ТВ» будет показывать Кубок конфедераций?

— Меня очень расстраивает, что мы давно готовимся, но не можем окончательно определиться, потому что не куплены права на трансляцию. Это очень сложная ситуация. В мире делается так — за год все соглашения должны быть уже подписаны. Но, как вы понимаете, невозможно этим заниматься, когда ещё непонятны ни стоимость, ни распределение прав.



— ФИФА до сих пор не определилась со стоимостью?

— К сожалению, пока нет. Была сделана совместная оферта несколькими российскими телевизионными ресурсами, включая «Матч ТВ», — ведётся переговорный процесс по итоговой стоимости прав. И чем дольше эта история затягивается, тем меньше сумма, которую мы с рынка можем собрать для амортизации самой покупки этих прав.



— До Кубка конфедераций ведь меньше полугода.

— Знаете, я уже перестала раздражаться. Мы всё равно готовимся, уже разработали различные форматы — от футбольного реалити до очень интересных документальных циклов. Но это делается на морально-волевых. Наш любимый девиз — «Повезёт!».

«Надеюсь, когда-нибудь мы с Уткиным ещё посотрудничаем»

— У вас есть личный рейтинг комментаторов?

— Блестящий русский язык у Александра Елагина — это академическая школа, которую я очень ценю. Дмитрия Губерниева люблю — он мой близкий товарищ уже многие годы. Мне нравится, как работают Юрий Розанов, Сергей Гимаев, Геннадий Орлов, Сергей Кривохарченко, Фёдор Погорелов, нравятся молодые голоса.



С большой симпатией отношусь к Нобелю Арустамяну, Дмитрию Фёдорову, Денису Казанскому и другим. Всех людей, кто одержим профессией, я слышу и ценю. Но точно так же слышу, когда кто-то не очень готов или устал. Павла Занозина очень люблю — он вообще молодец, углубился ещё и в киберспорт. Это ещё одно серьёзное направление для нас в будущем.



— Как вы находите время для того, чтобы наблюдать за коллегами?

— Слушаю их по телевизору в машине, на работе, дома.



— Считаете ли потерей уход ряда топовых комментаторов, которые раньше входили в холдинг — Уткина, Стогниенко, Андронова? На какое-то время канал покидал и Дементьев.

— Есть новые правила и условия, к которым адаптируются не все и не сразу. Некоторые адаптируются позже. Если вы сопереживаете и хотите слышать те или иные голоса в эфире, я призываю к деликатности. Я со многими встречаюсь, а с отдельными людьми из названных были встречи совсем недавно.



Нужно понимать, что правила на федеральном канале отличаются от правил, которые были на тематических. Первые давали возможность быть свободными художниками во всём. А корпоративная бизнес-культура — другая. Я к ней сама привыкала так же, как и многие другие, когда ушла в бизнес, а из бизнеса — на «Матч». Нужно понимать и принимать правила — они едины для всех.

Возьмем пример Ларри Кинга. Когда он работал у Теда Тёрнера, то произнёс замечательную фразу: «Есть одно мнение в моей жизни — мнение Теда Тёрнера. Человека, который даёт мне работу». Не хочу выглядеть Тедом Тёрнером, но есть интересы «Матча», а уже потом — все остальные эмоции, чувства, самовыражение сотрудников. Я сама себя приучила к тому, что, когда голова даёт руке команду, не всегда надо писать. Но я даже не про то.



Если есть проекты, идеи и желание работать, уверена, у всех всё получится. Поэтому Кирилл Дементьев с нами — он человек яркий и неординарный, его приятно слушать, приятно с ним общаться. Он очень адекватный парень.



— Владимира Стогниенко не пытались вернуть?

— У нас идёт постоянная работа по приглашению гостей, предлагаются разные форматы. Как раз недавно поступило предложение позвать Володю в эфир. Я ответила: «Конечно, с удовольствием!»



— Что надо сделать Василию Уткину, чтобы вернуться в систему «Матч ТВ»? (Алекс Гамбалевский)

— Советы Василия слушаю, читаю, очень внимательно к ним отношусь. Ему нравится роль советчика. Я не пропускаю ничего — это моя работа. Он человек, безусловно, талантливый, но выбрал роль свободного художника. Для многих комментаторов, которые у нас работают, он и по сей день остаётся учителем и старшим товарищем. Я к этому очень позитивно отношусь. Василий знает все адреса, пароли и явки — надеюсь, когда-нибудь мы с ним ещё посотрудничаем.

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А я — «телевизионное существо», меня лично не должны все любить. Это мне ещё Роднянский сказал много лет назад. Я давно не ищу любви, симпатии и восхищения. Я принципиально ушла из профессии ведущей, в которой нелюбовь публики — это признак непрофессионализма. А ушла по простой причине: мне это перестало быть интересно.



В новой же роли мне важны только интересы канала. Как бы ко мне ни относились, мне всё равно. Пусть хоть ненавидят, на здоровье. Если я вижу, что человек полезен для канала, я сделаю всё, чтобы он у нас был. Моя победа — это победа «Матч ТВ», а не личная.



«У нас пока нет института спортивных звёзд»

— Как появилось название «Матч ТВ»?

— Название было одной из версий при обсуждении старта вещания канала. Сначала все думали, что название «Матч» будет ассоциироваться только с «футбольным» каналом. Но прошёл год: у кого хочешь, спроси — никаких сомнений нет, что это канал про спорт.



Все исследования показывают, что бренд очень быстро прижился. Новые стартапы тратят много денег на то, чтобы приучить людей к бренду. Мы провели исследование. Оно показало, что такой проблемы вообще нет — ощущение, будто мы уже лет пять в эфире.



— Альтернативы этому названию были?

— Когда я пришла, это уже было данностью.



— Есть ли звёзды спорта, которых вы хотели бы видеть на канале, но сами они пока не хотят?

— Я Валерию Карпину уже говорю: «Ну, зачем Леониду Слуцкому Англия? Чему он там учится? К нам надо, домой!» А если серьёзно, то хочется расширять количество спикеров. Мне никогда не отказывали — говорю это не потому, что я самонадеянна. Я умею общаться и договариваться. В прошлом году близкие товарищи и знакомые говорили, что Павел Буре ни разу не приходил на телевидение. Говорили, что эксперта Павла Буре не было, нет и быть не может. Люди до конца не верили, что он сядет в эфир. Но я же это сделала!



Моя профессия — сервисная. Если надо с кем-то договориться, я договорюсь. А для наших спортсменов это не только вопрос денег, но и вопрос отношения. Отношения к спортсменам в России практически нет. Когда они чувствуют отношение, то готовы общаться. Но этим надо заниматься. У меня на связи Дмитрий Булыкин, Роман Широков, недавно был в эфире Евгений Трефилов. Мне каждый из них интересен.



Много лет назад я была диджеем. Я ушла из музыки, потому что она стала вторичной — у нас больше нет больших музыкальных явлений, героев, таких как Элвис, Фредди Меркьюри, Дэвид Боуи, Принс. Кто из новых появился? Фаррелл Уильямс?



Персонажей стало гораздо больше, и от этого качество музыки девальвировалось. То же самое — в ведении «Деталей»: когда мы пошли по четвёртому кругу с теми же людьми, мне это перестало быть интересно. Пусть люди и меняются, но это всё равно те же герои. А теперь я окунулась в мир спорта — очень много новых персонажей, судеб. Что ни жизнь, то сериал. И многие из них не раскрыты до конца.



Мы общались с Анной Чичеровой, Сергеем Шубенковым. История Сергея меня поразила. Этому человеку не должны давать прохода на улице — а его пока мало кто узнаёт. Он же суперзвезда — и визуально, и великий спортсмен, и великолепный спикер. Можно привести массу таких примеров. У нас пока нет института спортивных звёзд — его нужно очень активно развивать.



Информационная среда перенасыщена, поэтому контент нужен каждый день. Я объясняю это и федерациям, и промоутерам спортсменов, агентам. Нет контента — нет человека, даже если он великий спортсмен. Где сейчас Виктор Ан? Где Вик Уайлд и Алёна Заварзина? Они же должны быть русскими Дэвидом и Викторией Бекхэм — на всех рекламных постерах и плакатах. Слава богу, Исинбаева снялась в рекламе — мы каждый день её видим.

«Быть руководителем и ведущей одновременно для меня неприемлемо»

— В одном из интервью вы говорили, что есть желание сделать ток-шоу а-ля «Познер». Может, вы сами вернётесь в эфир?

— Нет. У меня есть очень хороший кандидат, спортивный журналист. Надеюсь, мы с ним окончательно договоримся, и это станет приятной неожиданностью для всего спортивного сообщества. В 2016 году он изъявил желание сотрудничать, а нам нравится, как он пишет. Главное, чтобы человек и говорил так же хорошо, как пишет. Что касается моей кандидатуры, она неуместна. Я с удовольствием снимаюсь в роликах и промо, но быть топ-менеджером канала и одновременно работать в качестве ведущей интервью со спортсменами — для меня неприемлемо, так как возможен конфликт интересов между этими двумя должностями.



— Тем не менее, у вас есть опыт программы «Детали», телевизионное прошлое.

— Венедиктов как-то сказал в передаче у Познера: «У нас в стране три лучших интервьюера: вы, Владимир Владимирович, я, Алексей Алексеевич, и Тина Канделаки». Большое спасибо и вам за комплимент — надеюсь, форму я не потеряла. Но, думаю, критиков в наш адрес стало меньше именно потому, что мы не допускали очевидных ошибок. Это была бы одна из них.



Считаю, что надо развивать спортивную журналистику. В России очень много спортивных журналистов, но нет суперзвёзд. На западе, особенно на ESPN, телевизионные журналисты — суперзвёзды. У нас они — пока не в высшей лиге. Когда я пришла на канал, один очень большой телевизионный начальник сказал мне: «У тебя пока что есть только одна звезда — Дмитрий Губерниев».



— За последний год что-то изменилось?

— Конечно. Валерий Карпин имеет колоссальный потенциал, как и Евгений Савин, ещё парни подрастают.



— Вам, наверное, не хотелось бы, чтобы Карпин снова стал тренировать.

— Я же не настолько демоническая женщина, чтобы моё слово в карьере Карпина было ключевым! Но скажу так: Валерий для меня большое открытие 2016 года. Он не просто талантливый футболист и тренер, а ещё и большой профессионал.



Такой самоорганизации и самодисциплины я не встречала. С ним работать невероятно приятно, потому что всё всегда очень чётко и точно, а это важно. Валерий работает так, как тренирует, поэтому, конечно, я буду создавать ему все условия, чтобы он остался с нами. Не скрою, что Карпин востребован и ему поступают предложения, но, спасибо ему за деликатность, об этом он вслух не говорит. В течение двух-трех недель мы расскажем о наших новостях.

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— Раскройте секрет, это вы сподвигли его на смену имиджа?

— Нет, у нас отличная команда стилистов. Во всём мире то, как выглядят ведущие и комментаторы, — очень важная часть телевизионной спортивной индустрии. Если говорить серьёзно, то внешний вид этих людей — это деньги. Так что большое спасибо всем, кто пошёл навстречу и понял, что пора снять старые пиджаки и привести себя в порядок.



В какой-то момент «устали» даже кудри Валерия и поняли, что российскому спорту нужны перемены. Карпин дал всем знак, скажем так, ведь он ничего просто так не делает. Иносказательно, но это был знак, что «перемен требуют наши сердца».



— Но Карпин — всё-таки не первый номер?

— Звезда в масштабах страны — это другое. Чтобы стать Андреем Малаховым, этим надо заниматься. Малахов — это голос, по которому в любой точке мира мы узнаем, что мы дома. Он — русский Ларри Кинг, нравится это кому-то или нет.



— Не Ургант?

— Иван — рафинированный. Это голос молодого поколения — то, что объединяет меня, вас и наших детей. Но это не голос моей мамы. А Андрей — имя нарицательное. Его знают все: и дети в детском саду, и бабушки.



— Может, есть задумка создать в дополнение к каналу школу спортивного журналиста?

— Мы много чего хотим. Но пока в спортивном телевидении недостаточно людей с такими качествами. Все крутые продюсеры и сценаристы на ТВ были изначально заточены под entertainment. За год некоторые начали перестраиваться.



У меня во времена работы телеведущей были очень крутые девчонки-редакторы, которых все знают — они даже покойника с кладбища поднимут и приведут в эфир. Но когда мы стали обсуждать, возможно ли сделать актуальный эфир, ток-шоу по спортивным событиям — с пылу, с жару, например, про спорный матч, который только что закончился… Я стала спрашивать некоторых сотрудников на этапе старта вещания канала: «А вы сможете всех нужных спикеров из разных клубов собрать и договориться об обсуждении темы в прямом эфире? По “горячим следам” и быстро?» И стало понятно, что пока, видимо, придётся собирать всех важных спикеров лично мне…



— Вы ведь и так понимали, что какое-то время вам придётся всё делать самой?

— Когда была история с «Уралом» и «Тереком», я всех и собирала. Разговаривала с Даудовым, с Ивановым. Сначала Иванов согласился, потом у него не получилось приехать из-за накладок по времени нескольких важных мероприятий сразу.



И Даудов сказал: «Ладно, проехали»… Я просто хочу подчеркнуть, что «Терек», например, и многие другие команды всегда готовы идти навстречу. Не было ситуации, когда они отказались бы выйти в эфир и прокомментировать. Эту культуру комментирования надо выращивать и культивировать — это нужно, прежде всего, болельщикам и телезрителям.



Я сегодня получила сообщение от наших ребят: «Слава Хаит, наверное, не в России. Не можем дозвониться, гудки странные. Хотели позвать в эфир, посвящённый памяти Ильи Цымбаларя». Слава одессит, и если кто и должен про Цымбаларя говорить, то это он. У нас пока нет такой подготовки, чтобы достать Славу из отпуска.



Но мы дружим, я его уже достала, не волнуйтесь.

«Я не хочу, чтобы спорт разрушали»

— Почему на «Матч ТВ» толком не обсуждали скандал с Кокориным и Мамаевым?

— На «Матче» мы готовы обсудить любую ситуацию, но только если есть мнения всех сторон. Я не хочу превращать эфир в камеру-обскуру. Я не хочу, чтобы спорт разрушали. Уничтожить спортсмена ничего не стоит. Это одна минута эфирного времени. Давайте уничтожим всех футболистов. А работать-то мы с кем будем?



— Бубнова никогда не будет на канале «Матч ТВ»?

— Наши двери открыты для всех. Пока с таким проектом никто не приходил. Кроме того, на федеральном ТВ есть свои правила — не только по внешнему виду, но и по «понятности» спикера или ведущего массовым зрителем.



— А если Бубнов готов на такие перемены?

— Отлично! Узнаваемость персонажа — это лишь 20 процентов успеха. Остальные 80 — грамотная концепция передачи. Так что Бубнова ради Бубнова на «Матч ТВ» не может быть. Вот взяли мы Пашу Буре. Он молодец, отлично работает, суперзвезда. Цифры выросли по программам с его участием.



Потому в каждой ситуации нужно находить свой подход. Ну, поставь я сейчас Бубнова в прайм-тайм — и что? Должен быть концепт, интонация и история, понятная телезрителям. С проектом для Бубнова пока к нам никто не приходил. Ждём!



Еще вспоминается Вася Уткин. Помните, он ездил в Рио? Это была прекрасная передача! С Васей вообще интересно, красиво, вкусно ездить! К тому же Уткин — великолепный рассказчик. Но при всём при этом цифры телесмотрения аудиторией этого проекта не впечатляли. Массовая зрительская аудитория отличается от аудитории тематических ресурсов.



— Тина, скажите, почему на «Матче» стало так много трансляций единоборств? Как ни включишь канал, так постоянно морды бьют! Может, вам лично такие виды спорта более по душе? Можно ведь показывать хотя бы повторы интересных футбольных матчей! Или вот такой замечательный спорт, как регби, вообще не освещается! (Сергей Белов)

— Серёжа, большое спасибо за ваш вопрос! Очень люблю неофитов, сама была когда-то такой.



А теперь объясняю телевизионную технологию: бои — контент, который амортизируется. Перевожу на русский язык: мы покупаем дорогое событие, скажем, испанское «эль класико». За один-два показа мы никогда не отобьём эти деньги.



Тогда как бои стабильно держат мужскую аудиторию. И мы можем показывать их очень часто. К сожалению, контракт с UFC у нас заканчивается. Да, это бизнес, это нормально. Если мы не будем зарабатывать деньги, то не сможем радовать вас другими видами спорта.



Я выросла в Грузии, где регби очень популярен и где меня всегда окружали крепкие мужчины. Я к тому, что регби любите вы и помню я. Но этот вид спорта в России пока не смотрят массово.



На «Матче» никогда не показывают вид спорта, потому что его люблю я или ещё кто-то. Нет, у нас профессиональный подход, которого долго не было на спортивном ТВ. Прогнозируем долю — видим долю. Прогнозируем деньги — видим деньги. Будет ли от этого польза каналу, будут ли смотреть трансляцию люди?



ТВ ориентируется на большинство. Заработали денег, порадовали народ — значит правильно решили показывать.



— Вы не переживаете, что весь теннисный «Большой шлем» транслирует «Евроспорт»?

— Вообще нет. Теннис по цифрам пока не выходит на качественно новый уровень. Не всегда понятно, когда именно матч начнётся, а когда закончится. Если ты поставил теннис в расписание, то разрушил всю сетку вещания.



Третий сет, четвёртый, пятый, буллиты в хоккее, добавленное время — это смерть для эфирной сетки вещания любого федерального канала. Мы ведь не можем включить в телепрограмму следующую трансляцию и чётко планировать эфир! И, в конце концов, теннис в России пока массовая аудитория не смотрит. Нам нужно его развивать, но развивать вместе с федерацией и другими заинтересованными сторонами!



Возьмите шахматы. Мы придумали классную программу «Короли шахматного королевства», затем начали работать с Сергеем Карякиным. И вот — бинго! Он оказался очень телевизионным персонажем. Серёжа с маркетинговой точки зрения отличный спортсмен. Всегда готов сотрудничать, работать в кадре, ходить на различные мероприятия.



И к чему мы пришли? К тому, что «Матч ТВ» вернул популярность шахмат в России. Это наша заслуга, что в стране снова говорят про этот вид спорта. Сам Карякин так считает. Вы знаете, что хештег «Карякин, вперёд!», который мы ему придумали, он себе заказал на день рождения для торта?

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BPMXO3vgVkh/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Вчера было очень весело отпраздновать свой ДР! Много вкусной еды и красивых тостов???! Ну а торт был просто фантастический???! Отдельная благодарность ресторану ЦДЛ и Владимиру Мироновичу Палихате за организацию этого замечательного праздника???! П.С.позицию на торте узнаете??!</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Фото опубликовано Sergey Karjakin (@sergey_karjakin) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-01-13T05:41:03+00:00">Янв 12 2017 в 9:41 PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>