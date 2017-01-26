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26 января 2017, 9:03 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Канделаки: Буду создавать Карпину все условия, чтобы он остался с «Матч ТВ»

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки, побывавшая в гостях у «Чемпионата», рассказала, какова вероятность, что Валерий Карпин продолжит работать на телеканале в качестве эксперта.

Недавно комментатор Василий Уткин сообщил, что контракт экс-наставника «Спартака» с «Матч ТВ» истёк, но Карпин эти не подтвердил. Кроме того, в прессе не стихают слухи о возможном назначении Валерия на пост главного тренера сборной Беларуси.

«Валерий для меня большое открытие 2016 года. Он не просто талантливый футболист и тренер, а ещё и большой профессионал. Такой самоорганизации и самодисциплины я не встречала. С ним работать невероятно приятно, потому что всё всегда очень чётко и точно, а это важно. Валерий работает так, как тренирует, поэтому, конечно, я буду создавать ему все условия, чтобы он остался с нами. Не скрою, что Карпин востребован и ему поступают предложения, но, спасибо ему за деликатность, об этом он вслух не говорит. В течение двух-трёх недель мы расскажем о наших новостях», — рассказала Канделаки.
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