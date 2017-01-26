Беаким Балай: На родине меня поддерживают и обсуждают мое выступление
Нападающий «Терека» Беаким Балай рассказал о сборе грозненской команды в Турции.
— Как проходят сборы и переносятся нагрузки?
— Мы делаем хорошую работу, проводим по две тренировки в день, чувствуем себя хорошо.
— В контрольных матчах у вас пока не было голевых моментов, связано ли это с нагрузками?
— Не могу сказать, что это
— Как обычно складывается ваш день на сборах?
— Так получается, что каждый день почти одинаковый. Рано встаем, идем на завтрак, немного отдыхаем и идем на утреннюю тренировку. Иногда после утренней тренировки иду в тренажерный зал. Но ненадолго, потому что утренние занятия бывают тяжелыми, с акцентом на физические нагрузки. После обеда также — отдых и подготовка к вечерней работе.
— После первой части чемпионата Вы являетесь вторым бомбардиром в РФПЛ. Это стало поводом для обсуждения вашей личности на родине?
— Было много комментариев, но не думаю, что
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