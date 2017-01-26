Гаджи Гаджиев: Нет смысла смотреть на счет, задачи набрать три очка не было
Главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев прокомментировал поражение «Амкара» от «Ботошани» (0:3) в контрольном матче на сборе в Турции.
— Нет смысла смотреть на счет. У нас не было задачи набрать три очка. Нам, в первую очередь, важно было просмотреть в деле потенциальных новичков и дать небольшую игровую практику футболистам основного состава. Нужно понимать, что такие игры — всего лишь одна из составляющих подготовки к сезону. Не более того. Для первой игры основа выглядела нормально, хотя и вышли на поле после серьезных физических нагрузок. Когда, например, начинался матч, игроки «основы» занимались в тренажерном зале, сразу оттуда — на поле. Что касается отбора новичков, то на данный момент ничего конкретного сказать не могу. Возможно,
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— По такой игре обошлось без травм?
— Слава богу, травм избежали. Хотя игра, действительно, была достаточно «грязной», с большим количеством мелких фолов. Но нужно уметь играть и против таких соперников, учиться быстрее принимать решения, избегая толчки, захваты.
— 28 января «Амкару» предстоит матч с «Вардаром». Как будет формироваться состав на этот матч?
— Планируется, что в этом матче основной костяк команды получит час игрового времени, а резервисты и потенциальные новички сыграют по тридцать минут.
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