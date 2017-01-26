Как будет играть премьер-лига в год ЧМ-2018

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НАЧАЛО ЧЕМПИОНАТА — 16 ИЮЛЯ

Венцом следующего сезона станет домашний ЧМ. По информации «СЭ», до команд доведено пожелание тренерского штаба сборной, суть которого — последний тур необходимо провести не позднее 12 — 13 мая 2018 года.

Это означает, что и начинать турнир придется раньше. По проекту календаря матч за Суперкубок состоится 14 июля (трофей, напомним, разыгрывают чемпион и обладатель Кубка страны), а датой 1-го тура значится 16 июля.

Трудность состоит в том, что в июне — июле 2017 года состоится Кубок конфедераций, и в случае выхода россиян из группы они будут играть до 2 июля — предстоят встречи либо в финале, либо за третье место. В этом случае перед клубами встанет вопрос, как поступить со своими сборниками: нужно либо лишать их отпуска и задействовать с 1-го же тура, либо начинать сезон без своих лидеров.

ПЕРЕРЫВ — С 3 ДЕКАБРЯ ПО 3 МАРТА

Здесь все достаточно стандартно и без сюрпризов: чемпионат уже традиционно уйдет на перерыв в первых числах декабря, а возобновится в самом начале марта. Обращает на себя внимание резервный день — 29 ноября. Теоретически на эту дату можно поставить тур и в таком случае начать соревнования на неделю позже. Но при таком варианте командам придется лишний раз выходить на поле зимой, лишаться комфортных условий проведения встречи и части аудитории, которая в последние годы перестает ходить на стадионы с наступлением холодов.

ТРИ РЕШАЮЩИХ ТУРА — ЗА НЕДЕЛЮ

Это самая обсуждаемая и больная тема. Календарь достаточно плотный, а самый жесткий отрезок — в последнем месяце весны. В период с 6 по 13 мая запланировано три тура — убойный график на финише! При этом дата одного из них — 9 мая, что непросто с точки зрения обеспечения безопасности и, самое главное, интереса зрителей.

ФИНАЛ КУБКА — 20 МАЯ

Первый раунд Кубка, в котором сыграют команды РФПЛ (1/16 финала), состоится 21 — 22 сентября, а решающий матч запланирован на 20 мая, уже после завершения чемпионата.

Как стало известно «СЭ», ряд клубов предлагает компромиссный вариант, при котором 30-й тур РФПЛ пройдет 20 мая, а финал — 9 мая. Первый матч ЧМ-2018 состоится 14 июня, то есть штаб сборной получит футболистов за 24 дня до старта. Достаточный срок, если учесть и не слишком удачный опыт выступлений при Фабио Капелло, по требованию которого календарь чемпионата в год ЧМ-2014 был изменен — последний тур прошел на несколько дней раньше утвержденного изначально срока, в будний день. Успеха национальной команде это не принесло.