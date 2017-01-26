«Матч ТВ» покажет четыре контрольных матча «Зенита» в прямом эфире
Болельщики «Зенита» смогут увидеть контрольные матчи команды на втором сборе в Испании в эфире телеканала «Матч ТВ».
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Как сообщает официальный сайт «Зенита», 27 января в 20:30 мск на «Матч ТВ» начнётся трансляция игры
Кроме того, 28 января подопечные Мирчи Луческу встретятся с «Легией». Информация о трансляции этого матча будет опубликована дополнительно.