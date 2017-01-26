Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/28554483/
26 января 2017, 1:07 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

«Матч ТВ» покажет четыре контрольных матча «Зенита» в прямом эфире

Болельщики «Зенита» смогут увидеть контрольные матчи команды на втором сборе в Испании в эфире телеканала «Матч ТВ».

Болельщики Зенита смогут увидеть контрольные матчи команды на втором сборе в Испании в эфире телеканала Матч ТВ. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Как сообщает официальный сайт «Зенита», 27 января в 20:30 мск на «Матч ТВ» начнётся трансляция игры сине-бело-голубых и «Волеренги», 1 февраля в 18:30 — «Зенита» и «Одда», 3 февраля в 20:00 — «Зенита» и «Спарты», 5 февраля в 21:00 — «Зенита» и «Оденсе».

Кроме того, 28 января подопечные Мирчи Луческу встретятся с «Легией». Информация о трансляции этого матча будет опубликована дополнительно.

Зенит
Новости Матчи Состав Статистика
Волеренга
Новости Матчи Состав
Одд
Новости Матчи Состав Статистика
Спарта П
Новости Матчи Состав Статистика
Оденсе
Новости Матчи Состав
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Премьер-лиги

«Ростов» сыграет с лидером чемпионата Польши

В расписании контрольных матчей «Ростова» в рамках второго тренировочного сбора в Турции произошло изменение. 28 января клуб с Юга России сыграет против лидера чемпионата Польши «Ягеллонии».
Еще 7 новостей  Все новости
17 января

"Манчестер Сити" готов приобрести Месси. Сумма поражает!

Хет-трик Малкина - магия хоккея! Смотрите видео

Разведка США: Путин отомстил за допинговый скандал в России