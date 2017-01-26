«Матч ТВ» покажет четыре контрольных матча «Зенита» в прямом эфире

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Как сообщает официальный сайт «Зенита», 27 января в 20:30 мск на «Матч ТВ» начнётся трансляция игры сине-бело-голубых и «Волеренги», 1 февраля в 18:30 — «Зенита» и «Одда», 3 февраля в 20:00 — «Зенита» и «Спарты», 5 февраля в 21:00 — «Зенита» и «Оденсе».



Кроме того, 28 января подопечные Мирчи Луческу встретятся с «Легией». Информация о трансляции этого матча будет опубликована дополнительно.