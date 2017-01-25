Беким Балай: Как я и ожидал, уровень РФПЛ высокий

— Ожидания были обычными, я понимал, что перехожу в лигу, которая выше уровнем. Я хотел проверить себя на другом уровне, поэтому хотел стать частью «Терека» и присоединится к российской лиге. Как я и предполагал, это сильная лига. Вначале мне понадобилось время, чтобы привыкнуть и стать частью команды. Вначале было нелегко. Но шаг за шагом я стал получать удовольствие от игры, получилось забить несколько голов и в целом помогать команде. Как я и ожидал, уровень РФПЛ высокий. У меня хорошая мотивация работать каждый день и попытаться делать шаг вперёд. Я думаю, мы это делаем всей командой.

Я очень надеюсь, что у меня и у Роши получится выступить за сборную Албании на чемпионате мира в России. Хотя, когда смотришь на нашу группу, то понимаешь, что сделать это будет нелегко. Если получится квалифицироваться на чемпионат мира, мы с Роши точно будем чувствовать себя в России как дома. Мы побывали во многих городах, ещё в некоторых предстоит побывать. Не будет чувства пребывания в незнакомом месте. Люди нас знают, это вызовет много эмоций.