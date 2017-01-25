Агент: «Зенит» не идет на уступки в вопросе стоимости Ломбертса
МОСКВА, 25 января. /ТАСС/.
Санкт-петербургский футбольный клуб «Зенит» не идет на уступки по трансферной стоимости бельгийского защитника Николаса Ломбертса. Об этом ТАСС сообщил агент игрока Сантуш Верхлуст.
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Этой зимой в СМИ появилась информация, что в 31-летнем игроке заинтересованы бельгийский «Гент» и турецкий «Бешикташ». Ранее агент игрока сообщил ТАСС, что
«Пока все идет к тому, что Ломбертс останется в “Зените”. Завтра игрок отправляется вместе с командой на второй сбор в Испанию. Конечно, все еще может случиться, но клуб пока не идет на уступки по стоимости защитника», — сказал Верхлуст.
Ломбертс выступает за
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