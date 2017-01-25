Агент: «Зенит» не идет на уступки в вопросе стоимости Ломбертса

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Этой зимой в СМИ появилась информация, что в 31-летнем игроке заинтересованы бельгийский «Гент» и турецкий «Бешикташ». Ранее агент игрока сообщил ТАСС, что санкт-петербургский клуб просит за Ломбертса «очень большие деньги».

«Пока все идет к тому, что Ломбертс останется в “Зените”. Завтра игрок отправляется вместе с командой на второй сбор в Испанию. Конечно, все еще может случиться, но клуб пока не идет на уступки по стоимости защитника», — сказал Верхлуст.