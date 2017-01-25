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25 января 2017, 20:20 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Агент: «Зенит» не идет на уступки в вопросе стоимости Ломбертса

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Санкт-петербургский футбольный клуб «Зенит» не идет на уступки по трансферной стоимости бельгийского защитника Николаса Ломбертса. Об этом ТАСС сообщил агент игрока Сантуш Верхлуст.

Ранее сообщалось что в 31-летнем игроке заинтересованы Гент и Бешикташ Увеличить
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Этой зимой в СМИ появилась информация, что в 31-летнем игроке заинтересованы бельгийский «Гент» и турецкий «Бешикташ». Ранее агент игрока сообщил ТАСС, что санкт-петербургский клуб просит за Ломбертса «очень большие деньги».

«Пока все идет к тому, что Ломбертс останется в “Зените”. Завтра игрок отправляется вместе с командой на второй сбор в Испанию. Конечно, все еще может случиться, но клуб пока не идет на уступки по стоимости защитника», — сказал Верхлуст.

Ломбертс выступает за сине-бело-голубых с 2007 года, проведя в различных турнирах 283 матча и забив 12 мячей. До «Зенита» футболист играл за «Гент» (2004−2007).

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