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25 января 2017, 19:48 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Вратарь «Анжи» Беленов отправился на сбор с «Уфой»

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Вратарь махачкалинского футбольного клуба «Анжи» Александр Беленов отправился на тренировочный сбор с «Уфой». Об этом сообщает пресс-служба махачкалинцев.

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О том, когда переход 30-летнего голкипера будет оформлен официально, не сообщается.

Беленов подписал контракт с «Анжи» перед началом текущего сезона. Голкипер без замен отыграл все 17 матчей команды в первой части чемпионата страны и пропустил 18 мячей (7 игр «на ноль»). Беленов неоднократно вызывался в сборную России, но на поле в ее составе не выходил.

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