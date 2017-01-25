Вратарь «Анжи» Беленов отправился на сбор с «Уфой»

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О том, когда переход 30-летнего голкипера будет оформлен официально, не сообщается.

Беленов подписал контракт с «Анжи» перед началом текущего сезона. Голкипер без замен отыграл все 17 матчей команды в первой части чемпионата страны и пропустил 18 мячей (7 игр «на ноль»). Беленов неоднократно вызывался в сборную России, но на поле в ее составе не выходил.