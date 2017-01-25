«Ботошани» разгромил «Амкар» в товарищеской встрече
«Амкар» провёл товарищескую встречу в Турции в рамках подготовки ко второй части сезона российской
Премьер-Лиги.
Пермская команда со счётом 0:3 уступила клубу «Ботошани», который располагается на восьмом месте в турнирной таблице чемпионата Румынии.
Следующую товарищескую встречу россияне проведут в Турции 28 января, когда встретятся с македонским «Вардаром».
После 17 туров РФПЛ «Амкар» занимает шестое место в турнирной таблице.
Товарищеский матч
«Амкар» (Пермь, Россия) — «Ботошани» (Ботошани, Румыния) — 0:3 (0:2).
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