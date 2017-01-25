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https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/28551875/
25 января 2017, 18:59 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

«Ботошани» разгромил «Амкар» в товарищеской встрече

«Амкар» провёл товарищескую встречу в Турции в рамках подготовки ко второй части сезона российской Премьер-Лиги.

Пермская команда со счётом 0:3 уступила клубу «Ботошани», который располагается на восьмом месте в турнирной таблице чемпионата Румынии.

Следующую товарищескую встречу россияне проведут в Турции 28 января, когда встретятся с македонским «Вардаром».

После 17 туров РФПЛ «Амкар» занимает шестое место в турнирной таблице.

Товарищеский матч
«Амкар» (Пермь, Россия) — «Ботошани» (Ботошани, Румыния) — 0:3 (0:2).

Амкар
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