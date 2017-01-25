Яковлев продолжит выступать за «Анжи»
МОСКВА, 25 янв —
Р-Спорт. Нападающий Павел Яковлев, разорвавший контракт с «Анжи» после завершения первой части чемпионата России по футболу, продолжит выступать за махачкалинцев в нынешнем сезоне, сообщается на официальном сайте клуба.
Яковлев, который в нынешнем сезоне, помимо «Анжи», провел девять матчей в ФНЛ за московский «Спартак-2», разорвав контракт с махачкалинцами, планировал перейти в самарские «Крылья Советов», но регламент Международной федерации футбола (ФИФА) не позволяет игроку в течение одного сезона выступать более, чем за два клуба.
«Анжи» в конце декабря объявил о коррективах, внесенных в деятельность клуба, и о продаже ведущих футболистов
Яковлев перешел в «Анжи» в августе 2016 года на правах свободного агента, разорвав до этого действовавший контракт с московским «Спартаком» по обоюдному согласию сторон. За махачкалинский клуб 25-летний игрок провел три матча в чемпионате России.
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