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25 января 2017, 18:41 | Футбол: Премьер-лига | Р-Спорт

Яковлев продолжит выступать за «Анжи»

МОСКВА, 25 янв — Р-Спорт. Нападающий Павел Яковлев, разорвавший контракт с «Анжи» после завершения первой части чемпионата России по футболу, продолжит выступать за махачкалинцев в нынешнем сезоне, сообщается на официальном сайте клуба.

Яковлев, который в нынешнем сезоне, помимо «Анжи», провел девять матчей в ФНЛ за московский «Спартак-2», разорвав контракт с махачкалинцами, планировал перейти в самарские «Крылья Советов», но регламент Международной федерации футбола (ФИФА) не позволяет игроку в течение одного сезона выступать более, чем за два клуба.

«Анжи» в конце декабря объявил о коррективах, внесенных в деятельность клуба, и о продаже ведущих футболистов из-за ряда причин, в том числе финансового характера. Руководитель пресс-службы махачкалинцев Айдемир Даганов ранее сообщил агентству «Р-Спорт», что Яковлев был готов на понижение зарплаты, чтобы остаться в команде, но в дело вмешался агент.

Яковлев перешел в «Анжи» в августе 2016 года на правах свободного агента, разорвав до этого действовавший контракт с московским «Спартаком» по обоюдному согласию сторон. За махачкалинский клуб 25-летний игрок провел три матча в чемпионате России.

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