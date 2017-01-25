«Крылья Советов» отправились на второй зарубежный сбор

Часть игроков отправилась в Турцию 25 января из аэропорта «Шереметьево», часть доберется до тренировочного лагеря самарцев самостоятельно. Вместе с самарцами на турецкий сбор одним бортом отправились и игроки «Ростова».



Главный тренер «Крыльев Советов» Вадим Скрипченко взял на второй сбор 22 футболиста: вратари Евгений Конюхов, Гиорги Лория и Виталий Шильников, защитники Иван Таранов, Сергей Божин, Али Гаджибеков, Дмитрий Ятченко, Тимофей Маргасов, Жозе Надсон, Шелдон Бато. Полузащитники Милан Родич, Вячеслав Зинков, Алан Чочиев, Евгений Башкиров, Сергей Ткачев, Кристиан Паскуато и Джанни Бруно. Нападающие Сергей Корниленко, Джерри Мбакогу, Берат Садик и Илья Визнович. Также на сборе в Турции с «КС» продолжит тренироваться 26-летний полузащитник «Тюмени» Данил Кленкин, который был с «Крыльями» и на первом сборе. Защитник Кирилл Гоцук вернулся в расположение ярославского «Шинника», а трое молодых игроков дубля Николай Кирица, Максим Васильев и Владислав Масальский продолжат дальнейшую работу с молодежным составом.



Второй сбор «Крыльев» продлится до 7 февраля. В рамках этого сбора «КС» проведет четыре контрольных игры. 28-го января «Крылья» сыграют со «Шпортом» из Словакии. 2 февраля соперником самарцев станет «Железничар» из Боснии и Герцеговины. А 6-го февраля у команды будет сразу две контрольных игры. Утром «Крылья» сыграют с армянским «Алашкертом», а вечером — с молдавским «Шерифом», сообщает официальный сайт клуба.