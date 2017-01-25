РФС делегирует РФПЛ право на реализацию коммерческих прав до конца сезона-2021/22

В среду в Москве состоялось общее собрание РФПЛ.

«РФС делегирует РФПЛ право на проведение чемпионата России по футболу и право на реализацию коммерческих и вещательных прав до окончания сезона 2021/22 годов. Общее собрание РФПЛ заслушало информацию о подготовке соответствующих договоров», — заявил Алексеев.