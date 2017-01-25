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25 января 2017, 16:42 | Футбол: Премьер-лига | Р-Спорт

РФС делегирует РФПЛ право на реализацию коммерческих прав до конца сезона-2021/22

МОСКВА, 25 янв — Р-Спорт, Артем Калинин. Российский футбольный союз (РФС) делегирует Российской футбольной премьер-лиге (РФПЛ) право на реализацию коммерческих и вещательных прав до окончания сезона-2021/22, заявил журналистам директор РФПЛ по связям с общественностью Сергей Алексеев.

В среду в Москве состоялось общее собрание РФПЛ.

«РФС делегирует РФПЛ право на проведение чемпионата России по футболу и право на реализацию коммерческих и вещательных прав до окончания сезона 2021/22 годов. Общее собрание РФПЛ заслушало информацию о подготовке соответствующих договоров», — заявил Алексеев.
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