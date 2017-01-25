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25 января 2017, 16:41 | Футбол: Премьер-лига | Р-Спорт

«Краснодар» обыграл ташкентский «Пахтакор» в контрольном матче

МОСКВА, 25 янв — Р-Спорт. Футболисты «Краснодара» переиграли ташкентский «Пахтакор» в товарищеском матче в рамках подготовительного сбора в Абу-Даби.

Встреча, прошедшая в среду, завершилась со счетом 2:0 в пользу «Краснодара», в составе которого мячи забили Торнике Окриашвили (50-я минута) и Илья Жигулев (55-я).

Матч с «Пахтакором» стал завершающим для «Краснодара» на первом сборе в ОАЭ. Второй сбор команды пройдет с 29 января по 10 февраля в Испании.

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