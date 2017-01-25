Как экс-игрок «Ливерпуля» возвращался в футбол в Омске

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Сегодня стало известно, что легионер, скорее всего, подпишет контракт с «Томью».

— Я тренер по физподготовке с многолетним опытом. Сам я легкоатлет, — начал Коновалов. — Работал в хоккейных и футбольных командах. Я ученый, доктор наук, профессор. У меня занимались спортсмены, которые потом выступали на чемпионатах мира и Олимпиады. Как Риера попал ко мне? У нас в Омске есть общий знакомый Дмитрий Геннадьевич Брехов, который нас и свел.

— Поначалу Риера был полностью «разобранным»?

— Определенные проблемы, конечно, были. Но мне понравилась наша работа. Поначалу мы общались через переводчика. У меня не хватало словарного запаса, чтобы объяснить Альберту какие-то конкретные упражнения. А спустя два с половиной месяца сам Риера стал понимать русский, и дело пошло быстрее.

— Чувствовалась какая-то звездность в его действиях?

— Нет. Мне понравилось с ним заниматься. Он очень целеустр6емленый парень, все время всем интересуется, ему есть с чем сравнивать. Он поиграл на хорошем уровне, поработал с известными тренерами.

— Главный результат вашей работы?

— Считаю, он сейчас уже находится в хорошей форме. Я его, что называется, благословил, пожелал попасть в российские команды. Считаю, он может еще пять лет спокойно поиграть.

— Ему же уже 34!

— Ничего страшного. Ягр вон до 50 может играть. Все зависит от того, как ты относишься к своему организму и себе.

— Риера — режимщик?

— Да. Очень щепетильно относится ко всем тренировочном моментам. Возраст не является для него помехой. Способен несколько лет поиграть в России.

— Он искал команду только в России?

— Да. Я недавно узнал, что он еще в 2009 году женился на нашей омской красавице. Видимо, решил осесть в нашей стране. Что ж, это его выбор. Он мне сказал, что собирается работать с «Томью», полетел на сбор. Считаю, «физики» ему должно хватить, чтобы закрепиться в составе.

— Ранее вы работали с такими именитыми футболистами?

— Таких именитых футболистов не было. Я, правда, тренировал Диму Сычева, но ему тогда было 16 лет. Он еще был на взлете. В хоккее я сотрудничал со звездами, когда работал в «Авангарде», «Салавате». А футболистов ранее такого уровня у меня не было.

— С Сычевым связь поддерживаете?

— Нет. Давно уже не видел ни Диму, ни его отца Евгения, которого тренировал еще в омском «Динамо».

— Чем вас поразил Риера?