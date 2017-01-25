Как экс-игрок «Ливерпуля» возвращался в футбол в Омске
Василий Коновалов, тренер по физподготовке, рассказал «СЭ», как в Омске приводил в форму бывшего игрока «Ливерпуля» и сборной Испании Альберта Риеру.
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Сегодня стало известно, что легионер, скорее всего, подпишет контракт с «Томью».
— Я тренер по физподготовке с многолетним опытом. Сам я легкоатлет, — начал Коновалов. — Работал в хоккейных и футбольных командах. Я ученый, доктор наук, профессор. У меня занимались спортсмены, которые потом выступали на чемпионатах мира и Олимпиады. Как Риера попал ко мне? У нас в Омске есть общий знакомый Дмитрий Геннадьевич Брехов, который нас и свел.
— Поначалу Риера был полностью «разобранным»?
— Определенные проблемы, конечно, были. Но мне понравилась наша работа. Поначалу мы общались через переводчика. У меня не хватало словарного запаса, чтобы объяснить Альберту
— Чувствовалась
— Нет. Мне понравилось с ним заниматься. Он очень целеустр6емленый парень, все время всем интересуется, ему есть с чем сравнивать. Он поиграл на хорошем уровне, поработал с известными тренерами.
— Главный результат вашей работы?
— Считаю, он сейчас уже находится в хорошей форме. Я его, что называется, благословил, пожелал попасть в российские команды. Считаю, он может еще пять лет спокойно поиграть.
— Ему же уже 34!
— Ничего страшного. Ягр вон до 50 может играть. Все зависит от того, как ты относишься к своему организму и себе.
— Риера — режимщик?
— Да. Очень щепетильно относится ко всем тренировочном моментам. Возраст не является для него помехой. Способен несколько лет поиграть в России.
— Он искал команду только в России?
— Да. Я недавно узнал, что он еще в 2009 году женился на нашей омской красавице. Видимо, решил осесть в нашей стране. Что ж, это его выбор. Он мне сказал, что собирается работать с «Томью», полетел на сбор. Считаю, «физики» ему должно хватить, чтобы закрепиться в составе.
— Ранее вы работали с такими именитыми футболистами?
— Таких именитых футболистов не было. Я, правда, тренировал Диму Сычева, но ему тогда было 16 лет. Он еще был на взлете. В хоккее я сотрудничал со звездами, когда работал в «Авангарде», «Салавате». А футболистов ранее такого уровня у меня не было.
— С Сычевым связь поддерживаете?
— Нет. Давно уже не видел ни Диму, ни его отца Евгения, которого тренировал еще в омском «Динамо».
— Чем вас поразил Риера?
— Игроки не любят заниматься развитием выносливости. На последней тренировке он бежал кросс 10 километров. И смог пробежать последний километр этой 10-ки почти за четыре минуты. То есть смог развить такую скорость и получил кайф от процесса. В общем, Альберт понял, что еще
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