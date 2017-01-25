И «Томь» просто обязана это сделать — хотя бы для того, чтобы заявить экс-игрока «Ливерпуля» Альберта Риеру. Он уже тренируется с командой и дал интервью «Советскому спорту».

«ЧАЩЕ БАНЮ НАДО ТОПИТЬ»

— Последнее место, долги и сибирские снега. Что еще нужно бывшему игроку «Ливерпуля»?

— Про контракт с «Томью» пока не говорим. Они попробуют решить проблему с запретом на заявку игроков. Шанс есть. Вот потом станем разговаривать. А я пока буду тренироваться, — на отличном русском говорит Риера.

— Вы сами попросились в «Томь»?

— Я живу в Омске, где родилась моя жена. В Томске об этом знали. Как и про то, что я без команды, но хочу играть. Приоритет отдавал российской и турецкой лигам. Не получилось с Турцией, но получилось с Томском. Тренировался в «Томи» еще в ноябре — они первыми сделали мне предложение. Сделал бы его кто-то из Москвы, например, я бы тоже отозвался. А так первым позвал Томск.

— Но ситуация в «Томи» напряженная. Даже этот сбор — в долг.

— Для меня деньги — не проблема. Я только хочу играть. И Томск был первым, кто дал мне шанс. Но, повторюсь, заявка закрыта. И я смотрю и дальше, где смогу играть.

— Вы живете в Омске. К русской зиме привыкли, и в Испанию не тянет?

— Это нормально. Когда жил в Англии, там каждый день дождь шел. Ничего — привык. Когда хочешь на пляж — это уже другое. Впервые я в Сибири еще в 2001 году побывал. Так что давно знаком с зимой. Просто чаще надо баню топить.

«ГОВОРЮ БОЛЬШЕ ВСЕХ»

— Кто-то из одноклубников по «Ливерпулю» с вами на связи?

— Конечно. Но сейчас в «Ливерпуле» из тех, с кем я играл, никого не осталось. Последним был Шкретл. Да и тот перешел в «Фенербахе». А с испанцами общаюсь. И с Рейной, и с Торресом, и с Хаби Алнсо, и с Арбелоа. Летом увидимся.

— Торрес знает, что вы в «Томи»?

— Пока я ему не говорил, — смеется Альберт. — Но если все решится и я останусь в Томске, он узнает.

— В «Томи» чувствуется напряжение, учитывая, что с деньгами проблемы, что команда на последнем месте идет?

— Смотрел последние матчи «Томи». Игроки стараются делать все, что могут. Мне кажется, еще есть время исправить ситуацию. Посмотрим, что будет к 5 марта. Сейчас много новых игроков и говорить о чем-то сложно. Да и все время приходится возвращаться к этой ситуации с запретом на регистрацию….

— Говорили с главным тренером Валерием Петраковым?

— Он меня знает. Как уже сказал, тренировался с командой в Томске. Но тренер не много о чем может сказать, потому что ситуация, в которой находится клуб, — не его. Он может хорошо подготовить команду даже в таком положении. Думаю, из Томска мне позвонили и потому, что тренер хочет меня видеть.

— Ребята тоже были рады вас видеть?

— Пока они много не говорят. Я говорю больше, чем они, — смеется Риера. — Мне нравится много говорить на поле. Просто сейчас много молодых в команде, понимаете. Они еще не такие разговорчивые. Но слушать — это тоже хорошо. Я буду помогать. Мне нравится подсказывать молодым.

«ПАРУ ЛЕТ НА ХОРОШЕМ УРОВНЕ СМОГУ ОТЫГРАТЬ»

— Вы в последнее время играли в Словении. Как там оказались?

— Я там и играл, и был спортивным директором. Это то, чем хочу заниматься после того, как закончу карьеру футболиста. Вот попробовал. Но в Словении уровень футбола совсем низкий. Лет 10 еще должно пройти, чтобы они там немного поднялись. В соседних Хорватии и Сербии уровень нормальный. Но у меня нет этих 10 лет, хочу играть сейчас. Считаю, пару лет на хорошем уровне смогу это делать. Поэтому и сказал в Словении: «Извините, попробую заиграть в других лигах — России или Турции».

— Как жена отреагировала на то, что вы уезжаете в Томск?

— Жена всегда была рядом со мной. В Турции, Греции, Англии, Испании. Когда летом я остался без команды, мы размышляли, что делать. Решили ехать в Омск, здесь хорошая школа, детям нравится. Но если бы решили уехать в другой город — Москву или Стамбул, например, — поехали бы вместе.