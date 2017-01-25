Гендиректор «Анжи»: Как укомплектуем состав, скажу, насколько сократится бюджет

Это станет ясно после того, как махачкалинцы укомплектуют состав.



«Руководство “Анжи” уже сформировано, никаких значительных изменений не будет. Мы поддерживаем связь с Сергеем Кораблёвым, ведь невозможно передать все дела за один день. Кораблёв покинул пост по состоянию здоровья. По бюджету ничего не могу сказать. Насколько он сократится, смогу сказать, когда состав будет укомплектован. Это всё связано с оптимизацией», — передаёт слова Абдулаева корреспондент «Чемпионата» Никита Кузин.