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25 января 2017, 15:38 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Гендиректор «Уфы» Газизов: Смотрю на Беленова и облизываюсь, очень сильный игрок

Тема: Трансферы Премьер-Лиги 2016/17

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал, что хотел бы видеть голкипера Александра Беленова в команде.

Ранее прошла информация, что футболист, права на которого принадлежат «Анжи», может продолжить карьеру в уфимском клубе.

«Мы бы хотели видеть Беленова в клубе, но пока никаких комментариев давать не буду. Я смотрю на него и облизываюсь, очень сильный игрок.

У нас сегодня проходит медобследование игрок иностранец, если всё будет хорошо, то он будет с нами на сборах. Мы ищем усиление на вратарскую позицию и защитника», — рассказал Газизов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.

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