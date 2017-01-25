Гендиректор «Уфы» Газизов: Смотрю на Беленова и облизываюсь, очень сильный игрок
Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал, что хотел бы видеть голкипера Александра Беленова в команде.
Ранее прошла информация, что футболист, права на которого принадлежат «Анжи», может продолжить карьеру в уфимском клубе.
«Мы бы хотели видеть Беленова в клубе, но пока никаких комментариев давать не буду. Я смотрю на него и облизываюсь, очень сильный игрок.
У нас сегодня проходит медобследование игрок иностранец, если всё будет хорошо, то он будет с нами на сборах. Мы ищем усиление на вратарскую позицию и защитника», — рассказал Газизов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.
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