Чемпионат РФПЛ сезона-2017/18 ориентировочно стартует 13—14 июля

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«Первый тур стартует 13—15 июля , — сказал Газизов. — Последний тур состоится 13 мая. Первая же часть первенства завершится 1 декабря. Это все предварительно, отправили на доработку, надеюсь, к следующему собранию, которое состоится через две недели, уже точно определим».