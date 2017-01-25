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25 января 2017, 15:26 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Чемпионат РФПЛ сезона-2017/18 ориентировочно стартует 13—14 июля

МОСКВА, 25 января. /Корр. ТАСС Павел Гуревич/. Чемпионат Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) сезона-2017/18 ориентировочно стартует 13—15 июля, а завершится 13 мая. Об этом журналистам сообщил генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов.

По словам гендиректора Уфы Шамиля Газизова последний тур состоится 13 мая. Увеличить
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«Первый тур стартует 13—15 июля, — сказал Газизов. — Последний тур состоится 13 мая. Первая же часть первенства завершится 1 декабря. Это все предварительно, отправили на доработку, надеюсь, к следующему собранию, которое состоится через две недели, уже точно определим».

В декабре 2016 года президент РФПЛ Сергей Прядкин сообщил ТАСС, что закончить следующий сезон 12—13 мая попросил главный тренер сборной России Станислав Черчесов — в связи с подготовкой команды к чемпионату мира — 2018. Мировое первенство пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.
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