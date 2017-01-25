Чемпионат РФПЛ сезона-2017/18 ориентировочно стартует 13—14 июля
МОСКВА, 25 января. /Корр. ТАСС Павел Гуревич/. Чемпионат Российской футбольной
премьер-лиги (РФПЛ) сезона-2017/18 ориентировочно стартует 13—15 июля, а завершится 13 мая. Об этом журналистам сообщил генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов.
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«Первый тур стартует
В декабре 2016 года президент РФПЛ Сергей Прядкин сообщил ТАСС, что закончить следующий сезон
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