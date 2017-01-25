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25 января 2017, 15:26 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Матч за Суперкубок России 2017 года может пройти на стадионах ЦСКА или «Локомотива»

МОСКВА, 25 января. /Корр. ТАСС Павел Гуревич/. Российская футбольная премьер-лига (РФПЛ) рассматривает проведение матча за Суперкубок России по футболу 2017 года в Москве — на стадионах ЦСКА или «Локомотива». Об этом журналистам сообщил генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов.

«По Суперкубку будем обсуждать дополнительно. Пока варианты — ЦСКА и “Локомотив”. Но это предварительно, регионы тоже рассматриваем», — сказал Газизов.

Игры за Суперкубок России проводятся с 2003 года. Матчи за трофей девять раз проходили в Москве, дважды в Краснодаре, по разу в Самаре, в Ростове-на-Дону и в Санкт-Петербурге.

В матче за Суперкубок сыграют чемпион России и обладатель Кубка страны сезона-2016/17.

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