Экс-селекционер «Анжи»: Обертан связывал большие надежды с Россией

«Считаю, мы проделали хорошую работу. Не располагая средствами на трансферы, сколотили приличный состав. Команда играла. Бериша, Боли, Менса, Мутари, Иличевич, Ямбере — не последние люди в футболе. Тот же Обертан связывал большие надежды с Россией, а теперь вынужден искать новое место работы — как и большинство других иностранцев. Естественно, все они расстроены последними известиями», — рассказал Сасси в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.



По словам Сасси, он тоже покидает свой пост вслед за тренерским штабом Павела Врбы.