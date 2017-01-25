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25 января 2017, 15:14 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Экс-селекционер «Анжи»: Обертан связывал большие надежды с Россией

Бывший тренер-селекционер «Анжи» Адель Сасси прокомментировал ситуацию в клубе после так называемой смены курса.

«Считаю, мы проделали хорошую работу. Не располагая средствами на трансферы, сколотили приличный состав. Команда играла. Бериша, Боли, Менса, Мутари, Иличевич, Ямбере — не последние люди в футболе. Тот же Обертан связывал большие надежды с Россией, а теперь вынужден искать новое место работы — как и большинство других иностранцев. Естественно, все они расстроены последними известиями», — рассказал Сасси в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

По словам Сасси, он тоже покидает свой пост вслед за тренерским штабом Павела Врбы.

Анжи
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