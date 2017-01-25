Александр Зотов: Клубы разбазаривают бюджеты, а потом пишут письма с просьбой помочь

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— Сколько игроков обратилось в ваш профсоюз в связи с задержками по зарплате в «Кубани»?

— Точное число сейчас не скажу. Но многие ребята звонили, писали нам. Собираются подавать заявления в Палату по разрешению споров, разрывать контракты и уходить из клуба. Надеются вернуть свои деньги.

— У вас не возникает ощущения дежавю?

— Совершенно верно. В «Кубани», к сожалению, ничего нового не происходит. Из года в год одно и то же… Мы и прошлой зимой получали обращения от игроков этого клуба. Что-то мне подсказывает, что все это будет развиваться по кругу… Вообще, возникает вопрос: а нужна ли Краснодару вторая команда? В «Кубани» все как-то происходит по остаточному принципу. Хотя есть армия болельщиков, но….

— Что говорят в руководстве клуба?

— Как обычно. Обещания, даты, встречи. Перенос дат и встреч. А самое главное в том, что глобально эти проблемы, похоже, не решить. Ну, найдут они сейчас какие-то деньги на погашение долгов. Дай бог, отдадут ребятам зарплаты. А дальше то что? Все по-старому… Опять долги, задержки и так далее. Реально какой-то замкнутый круг.

— Кто виноват — понятно. Но что теперь делать?

— Сложно сказать. Наверное, профсоюзу нужно активнее участвовать при процедуре лицензирования команд. Ведь «Кубань» получила разрешение играть в ФНЛ, а долги составляют аж семь месяцев… Сейчас у нас только какие-то рекомендательные функции, считаю, их можно и расширить. А вообще порой странно наблюдать за нашими клубами.

— Что вы имеете в виду?

— Перед командами вроде бы и не стоит серьезных задач по выходу в премьер-лигу или в ФНЛ. А бюджеты такие, что диву даешься. Зачем жить в каких-то несбыточных мечтах? Можно же разумно тратить деньги. Разве не так? Не надо витать в облаках. Лучше вкладываться в детский футбол, работать на перспективу. Помимо «Кубани» хватает неудачных примеров.

— «Томь»?

— В том числе и «Томь». В клубе говорят о смене курса, о том, что будут делать ставку на местных воспитанников. Хорошо, это их право, у них сложилась такая тяжелая ситуация. Но при этом команда улетает на сбор в Турцию, приезжают игроки из Африки, из Испании. При том, что клубу запрещено регистрировать новичков. А где же обещанные местные воспитанники?

Школа, насколько я знаю, находится в плачевном состоянии. Согласитесь, какое-то противоречие во всем этом есть! Если у вас нет денег — живите по средствам. Развивайте свою молодежь! А то руководители доводят команды до ручки, разбазаривают бюджет. Тотальная безответственность, какая-то, ей богу!

— Как относитесь к письмам в РФС и даже президенту страны с просьбой о помощи?

— Меня все это удивляет. В РФС у нас обращаются тогда, когда сами клубы доводят себя до печального состояния, до ручки. Разве РФС тратил направо и налево ваши деньги — на трансферы и на зарплаты или еще на что-то? Зачем писать эти письма в РФС? Кто виноват в случившемся? Чем РФС теперь поможет командам в регионах. Болельщиков, конечно, жаль, но им нужно понять, что вопросы нужно задавать менеджменту своих команд.

— Выхода нет?

— Почему? Может быть, стоит где-то пойти по европейскому пути. Кажется, в Германии 51 процент акций клуба где-то принадлежат объединению болельщиков. Пусть они принимают участие, причем самое активное, в жизни клуба. А то у нас в регионах все загибается. Нижний Новгород, Волгоград… Правда, есть и неплохие примеры.

— Какие?