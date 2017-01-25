Александр Зотов: Клубы разбазаривают бюджеты, а потом пишут письма с просьбой помочь
Генеральный директор общероссийского профсоюза футболистов Александр Зотов поделился своим мнением о тяжелой ситуации в «Кубани» и других российских клубах.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
— Сколько игроков обратилось в ваш профсоюз в связи с задержками по зарплате в «Кубани»?
— Точное число сейчас не скажу. Но многие ребята звонили, писали нам. Собираются подавать заявления в Палату по разрешению споров, разрывать контракты и уходить из клуба. Надеются вернуть свои деньги.
— У вас не возникает ощущения дежавю?
— Совершенно верно. В «Кубани», к сожалению, ничего нового не происходит. Из года в год одно и то же… Мы и прошлой зимой получали обращения от игроков этого клуба.
— Что говорят в руководстве клуба?
— Как обычно. Обещания, даты, встречи. Перенос дат и встреч. А самое главное в том, что глобально эти проблемы, похоже, не решить. Ну, найдут они сейчас
— Кто виноват — понятно. Но что теперь делать?
— Сложно сказать. Наверное, профсоюзу нужно активнее участвовать при процедуре лицензирования команд. Ведь «Кубань» получила разрешение играть в ФНЛ, а долги составляют аж семь месяцев… Сейчас у нас только
— Что вы имеете в виду?
— Перед командами вроде бы и не стоит серьезных задач по выходу в
— «Томь»?
— В том числе и «Томь». В клубе говорят о смене курса, о том, что будут делать ставку на местных воспитанников. Хорошо, это их право, у них сложилась такая тяжелая ситуация. Но при этом команда улетает на сбор в Турцию, приезжают игроки из Африки, из Испании. При том, что клубу запрещено регистрировать новичков. А где же обещанные местные воспитанники?
Школа, насколько я знаю, находится в плачевном состоянии. Согласитесь,
— Как относитесь к письмам в РФС и даже президенту страны с просьбой о помощи?
— Меня все это удивляет. В РФС у нас обращаются тогда, когда сами клубы доводят себя до печального состояния, до ручки. Разве РФС тратил направо и налево ваши деньги — на трансферы и на зарплаты или еще на
— Выхода нет?
— Почему? Может быть, стоит
— Какие?
— Пермь, Уфа. Там люди зарабатывают на трансферах и разумно тратят деньги. Вот две важные вещи. А ведь не сказать, что это самые футбольные наши города. Но там хотя бы можно говорить о
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