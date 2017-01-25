Вечно молодой. Почему Андреа Раноккия не нужен «Зениту»

16 мая 2009 года «Бари» обыграл дома «Тревизо» и стал чемпионом Серии В. Руководил той командой Антонио Конте, а в центре защиты регулярно играл 19-летний долговязый Андреа Раноккия. Летом Конте вступил в конфликт с владельцем клуба Винченцо Матаррезе: его не устраивало скромное усиление клуба накануне сезона в Серии А.



Постфактум кажется, что Конте погорячился: «Бари» потратил тем летом больше 15 млн евро (в том числе приобрёл перспективного Леонардо Бонуччи из «Дженоа» за 10 млн) и стал открытием сезона в Италии. Новый тренер Джампьеро Вентура сделал из Раноккии и Бонуччи отличную связку. Леонардо был в паре ведомым: он чаще выдвигался на игрока, шёл на перехват и иногда брал соперника под персональную опеку (в Италии от этого никак не откажутся). Андреа страховал. Он уже тогда отличался умением читать игру. Грамотный выбор позиции компенсировал нехватку скорости, а физические данные позволяли уверенно чувствовать себя при стандартах.



После удачного сезона связку разобрали: Бонуччи отправился в «Ювентус», а Раноккия, транзитом через «Дженоа» — в «Интер». Стоимость 22-летнего защитника составила 18 млн евро. Внушительно даже по расценкам 2017 года. В его активе уже были матчи за основную сборную Италии, а также прекрасная пресса. Правда, тренер Вентура тогда сказал кое-что важное: «Думаю, ему было бы лучше пока остаться в “Бари”. Андреа нужна постоянная практика, чтобы развиваться и привыкнуть к давлению».

Будущее сборной Италии в «Интере»

«Интер» тогда был весёлой и немного безумной командой. Игроки избавились от Рафы Бенитеса, и под руководством бразильца Леонардо показывали зрелищный атакующий футбол, неотъемлемой частью которого были провалы в обороне. Это был стресс даже для монстров вроде Вальтера Самуэля, а молодой Раноккия практически сразу поплыл. В матче с «Шальке» в Личе чемпионов он забил автогол, вскоре в игре с «Новарой» получил красную карточку, вспылил и заработал дисквалификацию на три тура.

Стоит отметить, что он попал в «Интер», только восстановившись от тяжёлой травмы, которая вывела его из строя на несколько месяцев. Не успел толком набрать форму, как оказался в нестабильной звёздной команде с неопытным тренером и впервые в жизни попал в график «матч каждые три дня», причём сразу в Лиге чемпионов. Спокойно прогрессировать не удалось.



А это было необходимо, потому что в игре Раноккии имелись очевидные слабые места. Для своего роста (195 см) он недостаточно уверенно играл головой, ему не хватало жёсткости в единоборствах и — главное — концентрации на весь матч. Раноккия мог провести на высоком уровне 89,5 минут, но всё равно обрезаться или сделать ненужный фол. В принципе, нормальные недостатки для молодого защитника, который только начал карьеру на высшем уровне. Стабильность приходит с возрастом. Но не в этом случае.

Стресс как образ жизни

Следующий сезон получился для «Интера» провальным. Тренер Джанпьеро Гасперини затеял тактическую революцию, перевёл команду на 3−4−3 и провалился. Раноккия в схеме с тремя защитниками был плох, хотя и Лусио с Самуэлем не лучше. На смену Гасперини пришёл Клаудио Раньери, а ему, через несколько месяцев — тренер молодёжки Андреа Страмаччони. Раноккия получил травму, выбыл на месяц, восстановился и снова травмировался. Он провёл в чемпионате всего 12 матчей.



Вы все в курсе, что и через год, и через два «Интер» не стал стабильнее. За это время в команде появлялись многие футболисты, чей таланта очевиден. Но даже лучшие из них, Ковачич и Коутинью раскрыли себя, только сменив обстановку. Раноккия остался и даже на какое-то время стал капитаном. Клубу он стоил серьёзных денег, и продавать защитника намного дешевле «Интер» не хотел. «Манчестер Сити» и дортмундская «Боруссия» делали предложения, но договориться о трансфере не удалось. А с годами менялись и команды, которые проявляли к игроку интерес: теперь это были уже «Сампдория» и «Галатасарай».

Роберто Манчини, вернувшись в «Интер» принялся укреплять оборону. Для Раноккии это означало потерю места в составе. Связка Миранда — Мурильо не оставляла ему выбора, и защитник отправился в аренду в «Сампдорию». Вернувшись в «Интер» этим летом, он так и не закрепился в составе. И теперь 28-летний футболист ищет новую команду.

Что же с ним не так?

С возрастом перечисленные выше недостатки усилились. Раноккия — медленный защитник. Это касается не только скорости, но и координации (по меркам топ-игрока, конечно), его можно обвести даже на сравнительно небольшом пространстве. Он не идеально владеет тактическим фолом: часто нарушает правила слишком грубо. В четырнадцати матчах за «Сампдорию» в прошлом сезоне — пять жёлтых карточек и одна красная, при всего 15 совершенных фолах. Андреа — не мастер первого паса, предпочитает играть с ближним либо выносить мяч в борьбу. Он стал увереннее играть головой, но слабая техника и относительная неповоротливость приводят к тому, что из-под него забивают голы, даже когда он держит позицию.