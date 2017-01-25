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25 января 2017, 14:53 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Агент: Грозав покинет «Терек»

Обновлено: 14:55
Тема: Трансферы Премьер-Лиги 2016/17

Румынский полузащитник «Терека» Георге Грозав во время зимнего трансферного окна может сменить клубную прописку.

Контракт 26-летнего футболиста истекает летом 2017 года, и, по словам агента Лучиана Маринеску, Грозав покинет команду из Грозного.

«Контракт Грозава истекает через шесть месяцев. Есть команды, которые заинтересованы в его услугах, посмотрим, что произойдёт. Где он продолжит карьеру? Не хочу говорить, пока контракт не будет подписан», — цитирует агента Digi Sport.

Георге Грозав играет в «Тереке» с 2013 года, куда перешёл из румынского клуба «Петролул» за € 2,1 млн.

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