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25 января 2017, 14:40 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Неизвестные избили подростка возле метро за отказ снять шарф с логотипом ЦСКА

Четверо неизвестных возле станции метро «Лубянка» Сокольнической линии избили несовершеннолетнего за отказ снять шарф с логотипом ЦСКА.

В одну из детских поликлиник обратился 15-летний житель столицы, у которого были диагностированы сотрясение головного мозга, перелом костей носа, гематомы и ушибы.

«Установлено, что у станции метро “Лубянка” к потерпевшему подошли четверо мужчин славянской внешности в тёмной одежде. Незнакомцы потребовали, чтобы подросток снял шарф с логотипом футбольного клуба ЦСКА. Когда несовершеннолетний отказался это сделать, мужчины стали его избивать до тех пор, пока один из нападавших не сказал: “Хватит”. После этого незнакомцы скрылись», — цитирует источник в правоохранительных органах агентство городских новостей «Москва».

По факту случившегося инцидента полиция проводит проверку.

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