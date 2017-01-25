Д’Амико: «Зенит» близок к приобретению Ивановича

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«Интер» пробовал приобрести Кришито ещё год назад, но «Зенит» отказался его продавать. Мыльная опера о переходе Кришито длится слишком долго из-за его универсальности. Имея Жиркова на фланге, Мирча Луческу может использовать Кришито в центре, но «Зениту» ещё предстоит заменить Ломбертса, и они близки к приобретению Ивановича, — цитирует агента FC Inter News.