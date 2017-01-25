Д’Амико: «Зенит» близок к приобретению Ивановича
Андреа Д’Амико, агент защитника «Зенита» Доменико Кришито, прокомментировал слухи об интересе к его клиенту со стороны «Интера», а также рассказал, что Бранислав Иванович, права на которого принадлежат «Челси», близок к переходу в «Зенит».
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«Интер» пробовал приобрести Кришито ещё год назад, но «Зенит» отказался его продавать. Мыльная опера о переходе Кришито длится слишком долго
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