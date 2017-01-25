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25 января 2017, 14:37 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Д’Амико: «Зенит» близок к приобретению Ивановича

Обновлено: 14:55
Тема: Трансферы Премьер-Лиги 2016/17

Андреа Д’Амико, агент защитника «Зенита» Доменико Кришито, прокомментировал слухи об интересе к его клиенту со стороны «Интера», а также рассказал, что Бранислав Иванович, права на которого принадлежат «Челси», близок к переходу в «Зенит».

<span class=error>Андреа</span> Д'<span class=error>Амико</span> агент защитника Зенита <span class=error>Доменико</span> <span class=error>Кришито</span> прокомментировал слухи об интересе к его клиенту со стороны <span class=error>Интера</span> а также рассказал что <span class=error>Бранислав</span> Иванович права на которого принадлежат <span class=error>Челси</span> близок к переходу в Зенит. Увеличить
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«Интер» пробовал приобрести Кришито ещё год назад, но «Зенит» отказался его продавать. Мыльная опера о переходе Кришито длится слишком долго из-за его универсальности. Имея Жиркова на фланге, Мирча Луческу может использовать Кришито в центре, но «Зениту» ещё предстоит заменить Ломбертса, и они близки к приобретению Ивановича, — цитирует агента FC Inter News.

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