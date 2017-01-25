Источник: Футболист Амаду Мутари перейдет из «Анжи» в «Ференцварош»

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«Все договоренности между клубами достигнуты», — сказал источник, не уточнив подробности сделки.

Комментариев клубов и игрока пока получить не удалось.

В нынешнем сезоне 23-летний Мутари провел в составе «Анжи» четыре матча.