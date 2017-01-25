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25 января 2017, 13:14 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Источник: Футболист Амаду Мутари перейдет из «Анжи» в «Ференцварош»

Тема: Трансферы Премьер-Лиги 2016/17

МОСКВА, 25 января. /Корр. ТАСС Максим Алланазаров/. Полузащитник футбольного клуба «Анжи» Амаду Мутари из Нигера продолжит карьеру в венгерском «Ференцвароше». Об этом ТАСС рассказал источник, знакомый с ситуацией.

В нынешнем сезоне 23-летний полузащитник провел в составе Анжи четыре матча. Увеличить
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«Все договоренности между клубами достигнуты», — сказал источник, не уточнив подробности сделки.

Комментариев клубов и игрока пока получить не удалось.

В нынешнем сезоне 23-летний Мутари провел в составе «Анжи» четыре матча.

«Анжи» занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата России. В конце декабря было объявлено о том, что клуб из-за финансовых проблем будет вынужден расстаться с рядом игроков.

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