Источник: Футболист Амаду Мутари перейдет из «Анжи» в «Ференцварош»
МОСКВА, 25 января. /Корр. ТАСС Максим Алланазаров/. Полузащитник футбольного клуба «Анжи» Амаду Мутари из Нигера продолжит карьеру в венгерском «Ференцвароше». Об этом ТАСС рассказал источник, знакомый с ситуацией.
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«Все договоренности между клубами достигнуты», — сказал источник, не уточнив подробности сделки.
Комментариев клубов и игрока пока получить не удалось.
В нынешнем сезоне 23-летний Мутари провел в составе «Анжи» четыре матча.
«Анжи» занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата России. В конце декабря было объявлено о том, что клуб
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