География «Зенита»: от Москвы до Дальнего Востока
Когда-то «Зенит» не испытывал недостатка в собственных воспитанниках, а теперь москвичей в его составе больше, чем петербуржцев.
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Петербургский «Зенит» всегда славился своими воспитанниками. Например, чемпионская команда 1984 года практически полностью состояла из местных игроков. Да и в «серебряном» «Зените» Властимила Петржелы их было более чем достаточно — Вячеслав Малафеев, Игорь Денисов, Владислав Радимов, Владимир Быстров, Олег Власов, Андрей Аршавин, Александр Кержаков…
Ещё лет 10−20 назад никто не представлял состав
Оставив за скобками иностранцев «Зенита» (Луиш Нету, Доменико Кришито, Николас Ломбертс, Вукашин Йованович, Хави Гарсия, Жозе Маурисио, Виктор Жулиано, Роберт Мак, Мигель Данни, Лука Джорджевич, Йоан Молло и Эрнани), изучаем кадровую географию самого мощного по финансовым возможностям клуба РФПЛ.
Москва
В это трудно поверить, но на данный момент в основной обойме «Зенита» больше всего уроженцев… Москвы! Петербургский клуб с удовольствием взял к себе тех, кого недооценила столица. Голкипер Андрей Лунёв — воспитанник ФШМ «Торпедо», а пришёл из «Уфы». Иван Новосельцев учился футболу в московских школах «Сокол» и «Крылья Советов», пробивался наверх с «Торпедо», но
Собственных воспитанников в нынешнем «Зените» всего трое, причём все они родом из Кингисеппа — города в Ленинградской области. Братья Кержаковы и Павел Могилевец пытаются сохранить в команде особый петербургский дух. Правда, учитывая минимальное количество игрового времени, которое предоставляет им тренер Мирча Луческу, существуют сомнения, что голкипер, полузащитник и нападающий останутся в родном клубе на будущий сезон. Для болельщиков, желающих поддержать «ребят с соседнего двора», есть
Свердловская область
Два игрока национальной сборной из состава «Зенита» родились в Свердловской области. Игорь Смольников в 11 лет переехал из города
Самара
Ещё два игрока «Зенита» родом из Самары. Александр Анюков уже так давно выступает за петербургскую команду и столько всего выиграл в её составе, что стал для зенитовских болельщиков легендой. Тем не менее начинал он в «Крыльях Советов», за которые играл до переезда в Северную столицу в 2005 году. Артур Юсупов — тоже самарский. В 10 лет оказался в школе московского «Локомотива», после этого учился футболу в академии имени Коноплёва, а «Зенит» пригласил его из московского «Динамо».
Владимир
Голкипер Юрий Лодыгин появился на свет во Владимире. Впрочем, ему было всего 10 лет, когда его семья переехала в Грецию, так что футбольное становление Юрия прошло за границей. До перехода в «Зенит» в 2013 году Лодыгин никогда не играл за российские клубы. Прошёл молодёжную команду «Ксанти», закрепился в основном составе. «Ксанти» и продал Лодыгина на родину.
Белгородская область
Любимец российских болельщиков Александр Кокорин — уроженец города Валуйки, что в Белгородской области. Там в местной спортшколе нападающий и делал первые удары по мячу. Но его дорога в Петербург тоже лежала через Москву. Кокорин тренировался в «Локомотиве» и выступал на профессиональном уровне за «Динамо», пока в январе 2016-го не подписал контракт с «Зенитом».
Владикавказ
Столицу Северной Осетии представляет теперь в «Зените» новичок Ибрагим Цаллагов. Хотя во взрослом футболе Цаллагов был связан исключительно с «Крыльями Советов», он, в отличие от Анюкова и Юсупова, всё же не самарец. По юношам Ибрагим занимался в школе «Алании», признавался, что с детства мечтал играть за владикавказский клуб.
Тамбов
«Спартак» из Тамбова — первая профессиональная команда Юрия Жиркова. В родном городе универсал начинал свою яркую карьеру, в который были сборная России, ЦСКА, заграничный период в лондонском «Челси», затем «Анжи» и «Динамо». Едва ли Жирков мог представить себя в футболке «Зенита», но вот уже год как он зенитовец.
Томск
Защитник Евгений Чернов, неожиданно ворвавшийся в основной состав «Зенита» в первой части сезона РФПЛ, — сибиряк. Он уроженец Томска и воспитанник «Томи». При этом родном клубу, можно сказать, не пригодился. «Томь» отдавал Чернову в аренду «Газовику», «Химику» и «Енисею», где он и приглянулся селекционерам
Находка
Невозможно предсказать, сыграет ли ещё за «Зенит» Виктор Файзулин, но пока замученный травмами полузащитник остаётся игроком петербургской команды. Это самая дальняя российская птица, долетевшая до берегов Невы. Файзулин — из Находки, начинал карьеру в «Океане». Следующими остановками на его пути стали Хабаровск, Нальчик и Петербург. Обладатель Кубка и Суперкубка УЕФА точно добавил
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