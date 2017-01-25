География «Зенита»: от Москвы до Дальнего Востока

Петербургский «Зенит» всегда славился своими воспитанниками. Например, чемпионская команда 1984 года практически полностью состояла из местных игроков. Да и в «серебряном» «Зените» Властимила Петржелы их было более чем достаточно — Вячеслав Малафеев, Игорь Денисов, Владислав Радимов, Владимир Быстров, Олег Власов, Андрей Аршавин, Александр Кержаков…



Ещё лет 10−20 назад никто не представлял состав сине-бело-голубых без уроженцев Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Но жизнь меняется, и вместе с ней меняются задачи, традиции, взгляды на селекцию. Нынешний «Зенит» фактически превратился в сборную России, дополненную качественными легионерами. Плохо ли это, хорошо ли — мнения могут быть разными. Например, чемпион СССР 1984 года и бывший главный тренер команды Вячеслав Мельников признался в одном из недавних интервью: «Мне неинтересно следить за сегодняшним “Зенитом”. Своих воспитанников в нём практически нет. Из команды, которая всегда была лицом города, “Зенит” превратился в разношёрстную компанию». С другой стороны, петербургский клуб приобрёл массу поклонников по всей стране, и в некоторых городах гордятся тем, что их игроки выступают за четырёхкратного чемпиона России и обладателя Кубка УЕФА сезона-2007/08.



Оставив за скобками иностранцев «Зенита» (Луиш Нету, Доменико Кришито, Николас Ломбертс, Вукашин Йованович, Хави Гарсия, Жозе Маурисио, Виктор Жулиано, Роберт Мак, Мигель Данни, Лука Джорджевич, Йоан Молло и Эрнани), изучаем кадровую географию самого мощного по финансовым возможностям клуба РФПЛ.

Москва

В это трудно поверить, но на данный момент в основной обойме «Зенита» больше всего уроженцев… Москвы! Петербургский клуб с удовольствием взял к себе тех, кого недооценила столица. Голкипер Андрей Лунёв — воспитанник ФШМ «Торпедо», а пришёл из «Уфы». Иван Новосельцев учился футболу в московских школах «Сокол» и «Крылья Советов», пробивался наверх с «Торпедо», но по-настоящему раскрылся в «Ростове», откуда его и взял «Зенит». Сергей Зуйков не пригодился родному «Локомотиву». Сине-бело-голубые переманили его к себе из «Волгаря». Торпедовец Александр Рязанцев оказался в «Зените» транзитом через «Рубин». Наконец, Артём Дзюба обиделся на давший ему дорогу в большой футбол «Спартак» и согласился на скандальный переезд в Петербург. Пять москвичей в команде, чьи матчи с соперниками из столицы считаются принципиальными. Когда такое было?!

Санкт-Петербург и Ленинградская область

Собственных воспитанников в нынешнем «Зените» всего трое, причём все они родом из Кингисеппа — города в Ленинградской области. Братья Кержаковы и Павел Могилевец пытаются сохранить в команде особый петербургский дух. Правда, учитывая минимальное количество игрового времени, которое предоставляет им тренер Мирча Луческу, существуют сомнения, что голкипер, полузащитник и нападающий останутся в родном клубе на будущий сезон. Для болельщиков, желающих поддержать «ребят с соседнего двора», есть фарм-клуб «Зенита» в ФНЛ и команда из молодёжного первенства России.

Свердловская область

Два игрока национальной сборной из состава «Зенита» родились в Свердловской области. Игорь Смольников в 11 лет переехал из города Каменск-Уральский в Москву, где занимался в школе «Локомотива». Олег Шатов — из Нижнего Тагила. Профессиональную карьеру начал в Екатеринбурге, а уже потом дорос до «Анжи» и «Зенита».

Самара

Ещё два игрока «Зенита» родом из Самары. Александр Анюков уже так давно выступает за петербургскую команду и столько всего выиграл в её составе, что стал для зенитовских болельщиков легендой. Тем не менее начинал он в «Крыльях Советов», за которые играл до переезда в Северную столицу в 2005 году. Артур Юсупов — тоже самарский. В 10 лет оказался в школе московского «Локомотива», после этого учился футболу в академии имени Коноплёва, а «Зенит» пригласил его из московского «Динамо».

Владимир

Голкипер Юрий Лодыгин появился на свет во Владимире. Впрочем, ему было всего 10 лет, когда его семья переехала в Грецию, так что футбольное становление Юрия прошло за границей. До перехода в «Зенит» в 2013 году Лодыгин никогда не играл за российские клубы. Прошёл молодёжную команду «Ксанти», закрепился в основном составе. «Ксанти» и продал Лодыгина на родину.

Белгородская область

Любимец российских болельщиков Александр Кокорин — уроженец города Валуйки, что в Белгородской области. Там в местной спортшколе нападающий и делал первые удары по мячу. Но его дорога в Петербург тоже лежала через Москву. Кокорин тренировался в «Локомотиве» и выступал на профессиональном уровне за «Динамо», пока в январе 2016-го не подписал контракт с «Зенитом».

Владикавказ

Столицу Северной Осетии представляет теперь в «Зените» новичок Ибрагим Цаллагов. Хотя во взрослом футболе Цаллагов был связан исключительно с «Крыльями Советов», он, в отличие от Анюкова и Юсупова, всё же не самарец. По юношам Ибрагим занимался в школе «Алании», признавался, что с детства мечтал играть за владикавказский клуб.

Тамбов

«Спартак» из Тамбова — первая профессиональная команда Юрия Жиркова. В родном городе универсал начинал свою яркую карьеру, в который были сборная России, ЦСКА, заграничный период в лондонском «Челси», затем «Анжи» и «Динамо». Едва ли Жирков мог представить себя в футболке «Зенита», но вот уже год как он зенитовец.

Томск

Защитник Евгений Чернов, неожиданно ворвавшийся в основной состав «Зенита» в первой части сезона РФПЛ, — сибиряк. Он уроженец Томска и воспитанник «Томи». При этом родном клубу, можно сказать, не пригодился. «Томь» отдавал Чернову в аренду «Газовику», «Химику» и «Енисею», где он и приглянулся селекционерам сине-бело-голубых.