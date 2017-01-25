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25 января 2017, 12:56 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Беленов близок к переходу в «Уфу»

Обновлено: 13:14
Тема: Трансферы Премьер-Лиги 2016/17

Как стало известно «Чемпионату», вратарь «Анжи» Александр Беленов близок к переходу в «Уфу».

Футболист уже завтра, 26 января, отправится на сборы с командой на Кипр.

Второй зимний сбор уфимский клуб проведёт с 26 января по 7 февраля на Кипре, а третий — с 11 по 23 февраля в Испании.

Беленов выступает за махачкалинскую команду с 2016 года, перейдя туда из краснодарской «Кубани». В текущем сезоне 30-летний футболист провёл в Премьер-Лиге 17 матчей, в которых пропустил 18 мячей.

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