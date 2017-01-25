Беленов близок к переходу в «Уфу»
Как стало известно «Чемпионату», вратарь «Анжи» Александр Беленов близок к переходу в «Уфу».
Футболист уже завтра, 26 января, отправится на сборы с командой на Кипр.
Второй зимний сбор уфимский клуб проведёт с 26 января по 7 февраля на Кипре, а третий — с 11 по 23 февраля в Испании.
Беленов выступает за махачкалинскую команду с 2016 года, перейдя туда из краснодарской «Кубани». В текущем сезоне 30-летний футболист провёл в
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