Беленов близок к переходу в «Уфу»

Футболист уже завтра, 26 января, отправится на сборы с командой на Кипр.



Второй зимний сбор уфимский клуб проведёт с 26 января по 7 февраля на Кипре, а третий — с 11 по 23 февраля в Испании.



Беленов выступает за махачкалинскую команду с 2016 года, перейдя туда из краснодарской «Кубани». В текущем сезоне 30-летний футболист провёл в Премьер-Лиге 17 матчей, в которых пропустил 18 мячей.