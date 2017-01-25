«Локомотив» запланировал на втором сборе пять товарищеских матчей
Московский «Локомотив» определился с графиком контрольных матчей на втором подготовительным сборе основного состава, который пройдёт с 26 января по 7 февраля в Малаге.
Столичный клуб проведёт пять встреч, соперниками будут: 29 января — «Осиек» (Хорватия), 2 февраля — «Адмира Ваккер» (Австрия), 3 февраля — «Видеотон» (Венгрия), 5 февраля — «Сёнан Бельмаре» (Япония), 6 февраля — «Сённерйюск» (Дания).
Как сообщает официальный сайт «железнодорожников», в расписании возможны изменения.
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