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25 января 2017, 12:34 | Футбол: Премьер-лига | Р-Спорт

ФК «Урал» сыграет товарищеский матч с «Арисом» в рамках сбора на Кипре

МОСКВА, 25 янв — Р-Спорт. Екатеринбургский «Урал» в рамках учебно-тренировочного сбора на Кипре проведет товарищеский матч с «Арисом» из Лимассола, сообщается на сайте российского футбольного клуба.

Встреча «Урала» с «Арисом» состоится 28 января в Лимассолле. Ранее стало известно, что екатеринбуржцы в тот же день в Пафосе проведут еще одну контрольную игру — с польским клубом «Погонь». Эти матчи российская команда проведет разными составами.

«Урал» после 17 туров с 14 очками занимает 13-е место в турнирной таблице Российской футбольной премьер-лиги.

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