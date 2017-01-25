ФК «Урал» сыграет товарищеский матч с «Арисом» в рамках сбора на Кипре
МОСКВА, 25 янв —
Р-Спорт. Екатеринбургский «Урал» в рамках учебно-тренировочного сбора на Кипре проведет товарищеский матч с «Арисом» из Лимассола, сообщается на сайте российского футбольного клуба.
Встреча «Урала» с «Арисом» состоится 28 января в Лимассолле. Ранее стало известно, что екатеринбуржцы в тот же день в Пафосе проведут еще одну контрольную игру — с польским клубом «Погонь». Эти матчи российская команда проведет разными составами.
«Урал» после 17 туров с 14 очками занимает 13-е место в турнирной таблице Российской футбольной
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