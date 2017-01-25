ФК «Урал» сыграет товарищеский матч с «Арисом» в рамках сбора на Кипре

Встреча «Урала» с «Арисом» состоится 28 января в Лимассолле. Ранее стало известно, что екатеринбуржцы в тот же день в Пафосе проведут еще одну контрольную игру — с польским клубом «Погонь». Эти матчи российская команда проведет разными составами.

«Урал» после 17 туров с 14 очками занимает 13-е место в турнирной таблице Российской футбольной премьер-лиги.